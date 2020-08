Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Pham Van Phung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Thao: 100.000 đồng; Cao Thanh Long (Dai truyen hinh Soc Trang): 500.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; Diep Thi Thuy Kieu: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Bui Thi Thu (11/9 Chau Van Liem): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Xuan Tien: 200.000 đồng; Tran Van Hung: 100.000 đồng; Tran Trong Hai: 2.000.000 đồng; Phan Thi Phuong Anh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Than: 500.000 đồng; Phan Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Trinh Huynh Minh Tuyen: 300.000 đồng; Tran Quang Dung: 300.000 đồng; Do Thanh Dau: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thien Bao: 1.000.000 đồng; Pham Huu Duc: 500.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Tran Quang Dung: 400.000 đồng; bạn đọc (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 5.000.000 đồng; Do Van Luong: 1.000.000 đồng; Tran Trong Hai: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp mái ấm chùa Bửu Thắng 2 - Đắk Lắk (bài viết Ngôi chùa cưu mang 51 trẻ em đang cần giúp đỡ, trên Thanh Niên ngày 7.3.2020):

Trương Thị Phong (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Ngô Thị Mỹ Nga (P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM): 3.000.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tuyền (TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thành Vân, Kim Dung, Thúy Vi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Vũ Thị Kim Liên, Phạm Văn Thính (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Ngọc Liêm (Đỗ Xuân Hợp, Q.9, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thúy Oanh (27 Hưng Thái 2, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tăng Hường (322/9 Cách Mạng Tháng 8 , P.10, Q.3, TP.HCM): 3.500.000 đồng; Anh Dũng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Hương (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Quách Thị Châu (35 Diên Hồng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Võ Thị Lệ Nga (12 Tái Thiết, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Danh (48 Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 400.000 đồng; Minh Hường (Cali, U.S.A): 500.000 đồng; Phan Thị Quý (164 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP.HCM): 3.000.000 đồng; ông Lê Tử Thành (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Bảo Vy (211/31A Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trương Văn Quang ( 21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 3.000.000 đồng; Trương Thị Nguyệt Anh ( 21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 10.000.000 đồng; Anh Phương (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Diệu Thư (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận , TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Luyện (11 Duy Tân): 300.000 đồng; Vũ Văn Thường (9A Hoa Lư, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; Vũ Văn Thường (9A Hoa Lư, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 2.000.000 đồng; chị Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Nguyễn Viết Yêm (263/3 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; chú Lê Văn Quyền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 200.000 đồng; Mỹ Nga (P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Công ty điện lực TNHH Bot Phú Mỹ 3 (Tulip, An Phú, 36 Thảo Điền, Q.2, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Ngô Thị Mỹ Nga (Q.7, TP.HCM): 3.000.000 đồng; cụ bà Phạm Thị Qui (Q.10, TP.HCM): 250.000 đồng; chị Thủy (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Duong Van An Loc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Huy: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Ngo Trung Tai: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Thi Thu (11/9 Chau Van Liem): 500.000 đồng; Pham Trung Anh: 500.000 đồng; Cu Thi Thao Phuong: 700.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Tien: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dang Hieu De, Dang Thu Loan: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.