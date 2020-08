Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Ngo Yen Binh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Ly Phuong Nguyen: 3.000.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Tran Van Hung: 200.000 đồng; Le Thi Hieu Hanh: 3.000.000 đồng; Nguyen Tien Toan: 500.000 đồng; Tang Tuyet Phan: 300.000 đồng; Co Nghia (Q.1, TP.HCM): 2.500.000 đồng; Ngo Hung Phuong: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Phuoc Tam: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Thien Nga: 1.000.000 đồng; Phan Thi Hanh: 2.000.000 đồng; Nguyen An Than: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Tuan: 1.000.000 đồng; Van Buu Toan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hang: 200.000 đồng; Phan Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Nguyen Tri Cam: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 2.000.000 đồng; Nguyen Truong Ky: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Dieu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hien: 500.000 đồng; Phan Vu Ngoc Truong: 500.000 đồng; Nguyen Van Thao: 1.000.000 đồng; chu Tam Khoe (H.Cu Chi, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Thu Ha: 1.000.000 đồng; bac si Toan (Benh vien Trieu An): 1.000.000 đồng; Tran Truc Duy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hoa: 5.000.000 đồng; Tran Thi Phuong Anh: 3.000.000 đồng; Do Huu Do: 500.000 đồng; Thai Thanh Son: 2.000.000 đồng; nhom Hoa Sen (Da Nang): 5.000.000 đồng; Nguyen Tan Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Van Trang: 4.000.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 5.000.000 đồng; Hua Thanh Tinh: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; CX Loan (Q.2, TP.HCM): 50.000 đồng; Duong Trinh Kim Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.100.000 đồng; ba To Minh Chau: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Quynh Anh: 5.000.000 đồng; Phan Trong Tuan: 5.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.