Những tấm lòng vàng

Phan Bá Phi (số 8 đường 3/2, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 1.000.000 đồng; Công ty cổ phần thép Nam Kim (KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương): 300.000.000 đồng; Nguyễn Thị Phụng (524/2B Hoàng Diệu, TP. Đà Nẵng ): 500.000 đồng; Huỳnh Bá Long (283 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM): 20.000.000 đồng; chú Trịnh Cường (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 500.000 đồng; anh Khôi (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 1.000.000 đồng; bạn đọc (351/6 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Lê Đình Nghĩa Nam (Q.Tân Phú, TP.HCM): 300.000 đồng; Hoàng Thị Thẩm Anh (312 Trịnh Đình Trọng, Q.Tân Phú, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Lý Thiện Hùng (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Ánh Tuyết (85/19/7 Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM: 500.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Cúc (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Huỳnh Thị Phước (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Mạch Kiến Nam (143 Hàn Hải Nguyên, P.2, Q.10, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Lê Thành Lý (53 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (296 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình cô Thanh Tuyền (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.11, TP.HCM): 600.000 đồng; Phan Ngọc Cát Tiên, Phạm Thị Hồng Loan, Phạm Thanh Anh (TAND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 1.500.000 đồng.

Chuyển khoản: Do Ba Duy: 500.000 đồng; Tran Anh Son: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Trinh Tan Phong: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Thi Hoa: 200.000 đồng; Do Thi Hong Nhung: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Nam: 300.000 đồng; Nguyen Duy Thanh: 2.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ba Nhat (243 Nguyen Thuong Hien, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 500.000 đồng; Tran Le Hang: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thanh Ha: 1.000.000 đồng; Tran Quang Huy: 200.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Tuan: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Hai: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Chuong: 5.000.000 đồng; Phan Huu Thien: 500.000 đồng; Bui Ngoc Thai: 200.000 đồng; Le Thi Thuy Nhung: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tram Va Dinh: 1.000.000 đồng; Ho Thi Thuy Kieu: 1.000.000 đồng; Vo Thi The: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Lien Huong: 10.000.000 đồng; Doan co so BIDV Nam Sai Gon: 7.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Hieu: 500.000 đồng; Ngo Thi Quang: 1.250.000 đồng; Tran Thai Mong Tuyen: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Kim Xuyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Thu Thuy: 100.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Kieu Thi Nam: 500.000 đồng; Do Thi Lam: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cao Nhu Dang: 10.500.000 đồng; Van My Nhi Uyen: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Cam Binh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Xuan Thao Vy: 100.000 đồng; ban doc: 650.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hau: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thi Kim Hien: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Su Thi Diem Chau: 308.900 đồng.

Bạn đọc ủng hộ quyên góp sắm máy lọc máu và máy thở cho bệnh nhân Covid-19:

Công ty TNHH SX Duy Lợi: 100.000.000 đồng; bà Nguyễn Thị Anh Nga (tiệm vàng Phương Dung, 4/1 Nguyễn Anh Thủ, Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM): 200.000.000 đồng; nhóm từ thiện Mai Vàng Gia Long Sài Gòn (bà Huỳnh Mai Hoàng): 100.000.000 đồng; Nguyễn Văn Long và Huỳnh Thị Giàu (Q.Tân Bình, TP.HCM): 100.000.000 đồng; bà Phạm Thị Mơ (79 Tuổi) (575 Đoàn Văn Bơ, P.13, Q.4, TP.HCM): 100.000.000 đồng; Trần Nam Phương (chung cư Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; bà Dương Ngọc Thủy (chung cư Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Lý Thị Thu Hồng (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 300.000 đồng; Phạm Thanh Ngọc (Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đàm Thị Thức (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Bành Phi Long và Trần Thị Bạch Đào (101 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; chị Minh (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Văn Hùng (757 Hưng Phú, P.9, Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Huỳnh Văn An (TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; bé Thanh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Huỳnh Bá Long (283 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM): 10.000.000 đồng; Giáo Viên Hưu Quận 5 (Trần Bình Trọng, P.1, Q.5, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Huỳnh Thị Bích Vân (46/20 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Huỳnh Hiểu Vi (Đỗ Xuân Hợp, Q.9, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (Montréal - CANADA): 1.706.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: chua Pho Hien (TX.Phu My): 200.000.000 đồng; Cong ty Kim Oanh: 200.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 50.000.000 đồng; DS Nguyen Van Huong: 50.000.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 15.000.000 đồng; Cong ty Thien Thanh: 10.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.