Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Tran Nguyen Ngoc Tran: 100.000 đồng; Le Thi Phuong Lan: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phuong Anh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Vo Nguyen Thao Nguyen: 100.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Nguyen Ba Kha: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Thy: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Tong My Anh: 500.000 đồng; Do Hoai Phuong: 300.000 đồng; Trinh Thi Lan Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Phuong Anh: 1.000.000 đồng; Huynh Chau Tu: 3.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Truc: 200.000 đồng; Hua My Linh: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Vo Van Tuan: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Phan Thanh Thao: 500.000 đồng; Tu Thi Tien Huong: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 800.000 đồng; Vu Thi Dung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hang: 1.000.000 đồng; Ngo Thi Hien: 500.000 đồng; Tran Ngoc Trung: 200.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Loan Anh: 1.000.000 đồng; Vo Anh Kiet: 500.000 đồng; Cong ty Thanh Nien Investment: 2.000.000 đồng; Nguyen Duy Ha: 300.000 đồng; Pham Anh Hao: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Phuc: 100.000 đồng; ba Dieu Ngo: 2.000.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; nha hao tam: 20.000.000 đồng; Vo Thi Tuyen: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Huynh Tan Thinh: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Loan: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Nhu: 200.000 đồng; Pham Thi Lan Anh: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Linh: 500.000 đồng; Lam Hoai Thuong: 1.600.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Le Tuan Anh: 500.000 đồng; Lam Tien Dung: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Minh Nhan: 300.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Do Hoang Son: 300.000 đồng; Hoang Tuan Anh: 5.000.000 đồng; Truong Van Khoa: 1.000.000 đồng; Phan Thi Ngoc Mai: 100.000 đồng; Dan Linh Dan: 100.000 đồng; Hoang Dinh Vu Nam: 200.000 đồng; Lien Hoa (Q.Tan Binh, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Nguyen Huu Thanh: 100.000 đồng; Tran Mai Thi: 500.000 đồng; Le Thi Minh Nguyet: 200.000 đồng; Ung Thi Khanh Binh: 100.000 đồng; Huynh Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Quang Trung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 300.000 đồng; bạn đọc: 1.500.000 đồng; Chau Thi Dan Thanh: 3.300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; bạn đọc: 50.000 đồng; Luong Ha Binh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Lien Phuong: 1.000.000 đồng; Bui Thi Giao Hoa: 94.500 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Co Cuc: 1.000.000 đồng; Nguyen Su: 500.000 đồng; Nguyen Minh Loc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 400.000 đồng; Hua Thi Cuc: 200.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; Nguyen Tan Dung: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Yen Trang: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Phung: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Mã Thị Dùng - Lạng Sơn (nhân vật được đề cập trong bài viết Cám cảnh người mẹ bị động kinh cùng con trai 8 tuổi ở trong căn nhà như chuồng trâu ; trên Thanh Niên Online ngày 12.8.2020):

Chuyển khoản: Nguyen Cao Trong: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 3.000.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 900.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thao: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Trao tiền cho gia đình cháu bé 2 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo Đại diện Báo Thanh Niên (bìa phải) và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị (bìa trái) trao tiền cho anh Bùi Hữu Phong Ngày 29.6, đại diện Báo Thanh Niên và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đã trao 55,3 triệu đồng (đợt 2) bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Bùi Hữu Phong (cha của bé Bùi Hữu Thiên Phúc, trú xã Hải Phong, H.Hải Lăng, Quảng Trị), được đề cập trong bài Hoàn cảnh thương tâm của cháu bé 2 tuổi đăng trên Thanh Niên ngày 1.2. Đợt 1, bạn đọc giúp 46,5 triệu đồng và đã trao cho gia đình. Anh Phong cảm ơn tình cảm của bạn đọc và cho biết thêm từ khi phát bệnh đến nay, cháu Phúc phải điều trị ở bệnh viện nhiều tháng, chưa về nhà. “Gia đình chúng tôi hứa còn nước còn tát, giữ được mạng sống cho cháu, để khỏi phụ lòng của những người đã dang tay giúp đỡ”, anh Phong nói. Nguyễn Phúc

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.