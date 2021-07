Những tấm lòng vàng

Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Thành Lý (53 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; ông Hòa (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 1.000.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; Bảo Huy (TP. Đà Nẵng ): 200.000 đồng; bác Thanh Tịnh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; cô Thủy (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hằng, Dung (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Le Tan Thanh: 500.000 đồng; Pham Nguyen Thien Chuong: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thu Hong: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Ngo Tuyet Diem: 200.000 đồng; Le Kim Oanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Huynh Linh: 600.000 đồng; Ho Van Khoi: 500.000 đồng; Tran Quang Dung: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Bùi Xuân Nhất Long - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Học bổng nghị lực đến trường - Đỗ đại học nhưng không có tiền đến trường ; trên Thanh Niên ngày 26.9.2020):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Thủy (Cô Giang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Ngô Hào, Lê Thị Trúc Lâm, Ngô Lê Dung, Ngô Lê Anh Dũng, Ngô Vũ Minh Châu, Vũ Đức Hạnh (Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; anh Nguyễn Đức Hạnh (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Thủy (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Ngoc Duy Toan: 500.000 đồng; Truong Hai Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Trung Nghia: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Pham Thi Lieu: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thanh Dat: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Phan Thi Thu: 600.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; Vu Hoai Phuong: 2.000.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Minh Hieu: 300.000 đồng; Tran Ngoc Huy Cuong: 200.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; Do Kim Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Quang Dung: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thi Ngoc Huyen: 300.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Pham Hoang Tan: 3.000.000 đồng; Le Thi Ngoc Minh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Duy Hai: 300.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Châu (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Ngô Hào, Lê Thị Trúc Lâm, Ngô Lê Dung, Ngô Lê Anh Dũng, Ngô Vũ Minh Châu, Vũ Đức Hạnh (Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thành Lý (53 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; anh Nguyễn Đức Hạnh (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Pham Ngoc Duy Toan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; chu Ha Huu Nhat: 500.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Ngoc Tu: 1.100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 600.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Lung: 50.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 200.000 đồng; Tran Ngoc Huy Cuong: 200.000 đồng; Pham Nguyen Anh Kiet: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Kim Linh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tu Thi Trang: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Bui Thanh Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Thanh Tân (259 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Thủy (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông Chinh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh (0916... 728, 74 Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, đường số 5, X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Anh Tuấn (Q.1, TP.HCM): 250.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; Thuận An (UK): 1.000.000 đồng; Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Hoang Oanh: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Duong Van An Loc: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Quan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Vo Thi Le Xuan: 200.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuong Vi: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Hoang Vu: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; Chau Thi Hoang Ha: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Luu Ho Thanh Truc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Trang: 1.000.000 đồng; Do Ngoc Duyen: 200.000 đồng; Tran Ngoc Huy Cuong: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.