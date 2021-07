Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Thi Tuyet Hoa: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dinh Minh Tuan: 500.000 đồng; Le Thi Kim Ngan: 2.000.000 đồng; Nguyen Phuong Thao: 400.000 đồng; Hua Hien: 200.000 đồng; Tu Thi Trang: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; chu Hong (Q.2, TP.HCM): 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Than: 300.000 đồng; Le Dinh Trung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hua Thi Cuc: 600.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Lê Thị Ngọc - Kon Tum (nhân vật được đề cập trong bài viết Hoàn cảnh khốn cùng của một gia đình ; trên Thanh Niên ngày 30.9.2020):

Trần Văn Nên (Hóc Môn, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Tuyết Nhung (Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Tạ Cam (P.12, Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Đào (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 600.000 đồng; Đỗ Thị Mỹ Phượng (158/35 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Châu (Q.7, TP.HCM): 5.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn Thông (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh Lập (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Chinh (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Dương Thị Thật (P.5, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Anh Tuấn (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Lê Tử Thành (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hưng, Đạt (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chị Dung (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; anh Nguyễn Đức Hạnh (TP. Đà Nẵng ): 200.000 đồng; Thuận An (UK): 1.000.000 đồng; Mai An (Houston): 1.000.000 đồng; anh Đặng Văn Trúc (Hải Tây, TP.Đà Nẵng): 500.000 đồng; Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (TT hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Nguyễn Thị Hoài (H.Hóc Môn, TP.HCM): 300.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Nguyen Thien Chuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 1.000.000 đồng; Mai Thi Be: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngo Diep: 3.000.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Ha: 500.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 500.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Thi Thu Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Trang: 3.000.000 đồng; Nguyen Quang Khai: 200.000 đồng; Tang Tuyet Phan: 300.000 đồng; Do Ngoc Duyen: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 68.309 đồng; Ho Thi My Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Huynh Thi Yen: 400.000 đồng; Do Sy Quoc Manh: 1.000.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Ha Van Khanh: 1.000.000 đồng; Vuong Tinh Mach: 500.000 đồng; Nguyen Phuong Thao: 400.000 đồng; Mai Quoc Phuong Anh: 1.000.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 700.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Su Quang Thao: 350.000 đồng; Le Ngoc Tu: 1.100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Phu Cuong: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; chu Hong (Q.2, TP.HCM): 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tuan Toan: 100.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 200.000 đồng; Ha Thuy Trang: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 500.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; Tran Ngoc Hai Mi: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; gia dinh Tu Loan: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Tran Van Hung: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Kim Long: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nga: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Le Thi Hoang Oanh: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; Pham Van Thach: 1.000.000 đồng; ban doc: 68.868 đồng; Ho Nguyen Bich Ai: 300.000 đồng; Doan Huu Tuan Anh: 800.000 đồng; ong Hoang Van Phu (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Ta Thi Van (TP.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tau): 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Co Thuy: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Long An (nhân vật được đề cập trong bài viết Cô học trò mồ côi mong được tiếp sức đến trường ; trên Thanh Niên ngày 6.10.2020):

Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 400.000 đồng; ông Hồng Đức Bùi (Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh (0916369728) (74 Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Minh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Anh Tuấn (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Lê Tử Thành (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, đường số 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Đăng Khoa (106/25 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 200.000 đồng; chị Dung (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 800.000 đồng; Pham Minh Tri: 1.000.000 đồng; Pham Nguyen Anh Kiet: 200.000 đồng; ban doc: 800.000 đồng; Tran Lai Tam Trung: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.