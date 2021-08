Những tấm lòng vàng

Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Tư (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (đường số 16, KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn: 200.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, TP. Đà Nẵng ): 200.000 đồng; Trần Huy Bình (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Bao Tran (Q.Go Vap, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tran Thi Tien Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Cong Binh: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Viet Tung: 200.000 đồng; Duong Minh Tuan: 100.000 đồng; Ly Duc Huy: 400.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Lich (Anna): 3.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Pham Thong Thai: 200.000 đồng; ban doc: 750.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Cong ty CP TM dia oc VIET: 1.000.000 đồng; Luong Hien: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 800.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Luong Trac Khoa, Luong Thi Hong Hanh: 2.000.000 đồng; Ta Thi Van (TP.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tau): 300.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong (Q.Tan Binh, TP.HCM): 500.000 đồng; gia dinh Tu Loan (55341 Huynh Van Banh, P.14, Q.Phu Nhuan, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Đặng Mạnh Tâm - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Một thầy giáo đang cần sự giúp đỡ ; trên Thanh Niên ngày 8.12.2020):

Trương Thị Phong (P.23, Q.Bình Thạnh, TP.HCM: 500.000 đồng; Tường Quan (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, đường số 5, X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 700.000 đồng; Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Cảnh Duyên (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Minh Hường (Cali, USA): 200.000 đồng; chú Chinh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Long, Minh Anh, Minh Đăng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; số 10 T.Q.T (TP.Cần Thơ): 500.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; chị Phương Chi: 200.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn: 200.000 đồng; chị Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Thùy Dung, Nhật Nguyên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (đường số 16, KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, T.X Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; thầy Lê Ngọc Điệp (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Nguyen Thien Chuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Tien Thanh: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Minh Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Suong: 100.000 đồng; Le Van Cuong: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 300.000 đồng; Duong Huu Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Le Thi Tuyet Thanh: 50.000 đồng; Pham Nga HSVL (TP.HCM): 1.000.000 đồng; Le Phuoc Tho: 100.000 đồng; To Duy Kiet: 200.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Lam Tien Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hanh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Ho: 1.000.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; Tran Van Hung: 200.000 đồng; Nguyen The Uy: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 210.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; chu Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Dang Bao Anh: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Ha Hiep Hung: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 1.000.000 đồng; Cao Thi Hong Nga: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ngo Hoang Nhut Tan: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi My Le: 200.000 đồng; Mai Ngoc Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Su Luc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dinh Thi Hong Cam: 1.000.000 đồng; Pham Khuong Duy: 200.000 đồng; Le Thi Ngoc Ha: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Tri Nam Phuong: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Tran Xuan Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phien: 300.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 700.000 đồng; Huynh Bao Chau: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ta Thi Van (TP.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tau): 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Duong Van Mong: 2.000.000 đồng; Truong Thi Lieu Tram: 300.000 đồng; Kim Long: 500.000 đồng; Phan Thi Thu: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Trinh Kim Hoa: 200.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Viet Thanh: 300.000 đồng; gia dinh Tu Loan (55341 Huynh Van Banh, P.14, Q.Phu Nhuan, TP.HCM): 500.000 đồng; gia dinh Truong An: 150.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Mai Đại Dương - Thừa Thiên-Huế (nhân vật được đề cập trong bài viết Người mẹ nghèo đổ nợ vì con mang bệnh bẩm sinh ; trên Thanh Niên ngày 12.12.2020):

Bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Văn Ban (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; bà Nguyễn Thị Bình (280 Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Kim Hoàng (57 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đức Phương (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Tuyết Nhung (Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Phụng (9/11B Bùi Thị Xuân, Q.Tân Bình, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Thông (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bùi Thị Vinh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Bình (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; Bảo Huy (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Hoàng Khang (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên: 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn: 200.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (đường số 16, KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, T.X Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; Trần Huy Bình (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Hoang Ngoc Toan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Tu Yen Nhi: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Cong Binh: 200.000 đồng; Phan Thi Thu Ha: 200.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Pham Thong Thai: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Huynh Thi Le Ni: 200.000 đồng; Nguyen Thi Le Hang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Hieu Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.