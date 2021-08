Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Dat Vo: 500.000 đồng; Le Vu Ngoc Minh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; Tran Thi Thu Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Chau Quang Huy: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 500.000 đồng; Lam Tien Dung: 2.000.000 đồng; Trinh Huynh Minh Tuyen: 300.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Dang Phu Quy: 250.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Viet Trinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vu Thi Kim Ngan: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Thu: 200.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tu Thi Trang: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Huu Thanh Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngo Thi Tuyet Nhung: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Tu Yen Nhi: 400.000 đồng; Huyen Ton Nu Minh Bau: 200.000 đồng; Dam Thi Thu An: 500.000 đồng; Nguyen Kim Tuyet: 200.000 đồng; co Suong: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Trung Kim: 500.000 đồng; Ho Thi My Hanh: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Duong Hoang Cat Anh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 1.000.000 đồng; Pham Thong Thai: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Dien Tan: 2.000.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Dang Van Vien: 500.000 đồng; Ly Quang Diem: 500.000 đồng; Le Hoang Nam: 1.000.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 500.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Ngoc Hai Mi: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Hua Thi Cuc: 300.000 đồng; Ngo Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 300.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Huynh Thi Viet Thanh: 300.000 đồng; Thai Thi Ngoc Mai: 500.000 đồng; Co Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ong Hoang Van Phu (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Đào Thái Trọng - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Gia cảnh bi đát của một chàng trai hiếu thảo ; trên Thanh Niên ngày 5.1.2021):

Lê Thị Ngọc Giàu (86/40 Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Đào Lam Huỳnh (90 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM): 10.000.000 đồng; V.A (TP.HCM): 500.000 đồng; anh An (H.Bình Chánh, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Trương Thị Phong (Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Yến Chi (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Tuyết Nhung (Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hai (Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; chị Thanh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bé Thanh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Đức Khiêm (224 Nguyễn Thượng Hiền, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Bì (53 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM): 2.500.000 đồng; Trần Anh Tuấn (Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; Cao Minh Thành (256A Pasteur, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông Lê Tử Thành (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông Lê Tử Trung (372/5 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Tâm Hồng (192 Bà Hạt, Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình Yến Ngọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình Kim Ngọc (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thành (P.8, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trương Mỹ Dung (84/32F, Hòa Hưng, P.13, Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; số 10 T.Q.T (TP.Cần Thơ): 500.000 đồng; cụ bà B.T.D: 5.000.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Hồ Thị Phùng (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Đỗ Thị Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Buôn Mê Thuột): 400.000 đồng; Dung, Hằng (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Huy Bình (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thị Lài (10A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Tám (Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bùi Văn Hoa (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 300.000 đồng; Phạm Thế Vỹ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; Phượng Anh (thư viện TP.HCM): 250.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 1.000.000 đồng; cô Lan (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Hòa (P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; Châu Mình Nguyệt (14 Yết Kiêu, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 1.000.000 đồng; gia đình Candy (14 Bạch Đằng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 600.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; Đoàn Vũ (TP. Đà Nẵng ): 200.000 đồng; anh Phạm Phú Đức (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Thùy Dung, Nhật Nguyên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; Smit (UK): 1.000.000 đồng; Dan (UK): 1.000.000 đồng; anh Đặng Văn Trúc: 300.000 đồng; cô Diệu Liên (K12/9 Lê Đình Dương, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Nguyen Thien Chuong: 2.000.000 đồng; Le Thanh Tam: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Lam Thi My Hanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Hanh Dung: 100.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Dao Anh Tuan: 1.000.000 đồng; Le Thi Anh Hong: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.