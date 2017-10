Những tấm lòng vàng

Anh Phương (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thanh Đồng (S60 cư xá Vĩnh Hội, P.8, Q.4, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Đinh Tiến Đạt (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Xuân Triều (6C2 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; Mỹ Ngọc và Hồng Ngọc (98/94/15 Thăng Long, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Tôn Thất Huệ (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)



Chuyển khoản: Nguyen Duc Quang: 300.000 đồng; Vu Thi Phuong Nga: 300.000 đồng; Tran Van Bich: 2.000.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Van Duy Toan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 200.000 đồng; Nguyen Dan Chu: 1.000.000 đồng; ong Pham Ngoc Tu (Cong ty lam san Tan Tan): 1.000.000 đồng; Dien Thinh Luong: 200.000 đồng; Le Anh Tuan: 10.000.000 đồng; Ho Kim Thoa: 3.000.000 đồng; Ho Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Phung Thi Thanh: 1.000.000 đồng; ong ba Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Thi Phuong (tinh Dak Lak): 1.000.000 đồng; Le Minh Hieu: 250.000 đồng; Tran Trung Lap: 1.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Vu Thi Minh Ngoc: 500.000 đồng; Tran Hong My Dung: 1.000.000 đồng; Le Ngoc Binh: 200.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; co Trinh Thi Thiet (giao vien Truong mam non Binh Dong, tinh Quang Ngai): 300.000 đồng; Vo Dang Ai Khang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Thanh: 500.000 đồng; Pham Hoang Tien ( Nha may sua Vinasoy Quang Ngai): 200.000 đồng; Do Ngoc Duyen: 100.000 đồng; sinh vien Truong đai hoc Cong nghiep TP.HCM: 7.500.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp anh Trần Minh Sơn - Quảng Bình (nhân vật được đề cập trong bài viết Mong ước của người đàn ông nằm liệt giường trên Thanh Niên ngày 26.9.2017):

Chú Lâm (P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Thị Bích Huyền (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 100.000 đồng; Đoàn Chính (130 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chị Thu (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Tấn Khánh Ngân và Lê Tấn Minh Phúc (523/12 Nguyễn Tri Phương, P.8, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Lý Kim Dung (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Hữu Hải (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Phúc Việt (Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đặng Thị Đô (620 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Trần Muội (594 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Lợi (đường số 1, cư xá Đô Thành, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Vũ Thị Xuyên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Trần Văn Long (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 100.000 đồng; anh Hiếu (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Vo Thi Thuy: 2.000.000 đồng; Nguyen Su Quang Thao: 350.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 200.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Nguyen Chi Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ba Tran Thi Tuyet: 300.000 đồng; Tran Huu Loc: 5.000.000 đồng; DS Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Vo Minh Luan: 500.000 đồng; Do Chi Cuong: 2.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 2.000.000 đồng; Tran Thi Lan Huong: 500.000 đồng; Thuy Trinh: 200.000 đồng; Dinh Thi Hue: 500.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Lam Khanh: 200.000 đồng; Dien Thinh Luong: 200.000 đồng; Tong Thi Kieu Loan: 500.000 đồng; Ngo Quang Thanh Tam: 500.000 đồng; ban doc (Q.Binh Tan, TP.HCM): 200.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; Do Tuyet Minh: 200.000 đồng; Phan Thi Thanh Ly: 1.000.000 đồng; Tran Thanh Hiep: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thu An: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 500.000 đồng; Cong ty TNHH Vu Hai: 300.000 đồng; Nguyen Trung Dung: 1.000.000 đồng; Lam Thanh Hoi: 200.000 đồng; Le Hoang Nam: 400.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Trao tiền giúp các trường hợp ngặt nghèo * Hỗ trợ “hiệp sĩ đường phố” bị tai nạn khi bắt trộm Ngày 19.10, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thôn Phù Ninh (xã Quảng Thanh, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) trao số tiền 36.150.000 đồng của bạn đọc báo hỗ trợ cho anh Trần Minh Sơn (36 tuổi, ảnh), nhân vật trong bài Mong ước của người đàn ông nằm liệt giường đăng trên Báo Thanh Niên ngày 26.9. Trước đó, ngày 17.10, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 12.100.000 đồng bạn đọc giúp cho Bùi Thị Chung - sinh viên năm nhất Khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhân vật trong bài viết Vừa nhập học đã nhập viện cấp cứu đăng trên Thanh Niên ngày 14.9 (đợt 1 bạn đọc đã giúp Chung 35.750.000 đồng). Ngày 18.10, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thôn Vĩnh An, xã Thạch Vĩnh (H.Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trao 4.850.000 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Thái, nhân vật trong bài Gia cảnh khốn khổ của người đàn ông “gà trống” nuôi con mắc bệnh hiểm nghèo đăng trên Thanh Niên ngày 12.4. Ngày 19.10, đại diện Báo Thanh Niên đến thăm và trao số tiền 20 triệu đồng của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương thông qua Báo Thanh Niên hỗ trợ “hiệp sĩ đường phố” Lê Văn Tuyên (23 tuổi, ngụ P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM). Trong lúc truy bắt tên trộm xe máy ở đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) vào rạng sáng 6.10, anh Tuyên bị tên trộm ép xe, húc thẳng làm bể xương đầu gối và nhiều vết thương khác. Dù bị thương, anh vẫn bắt giữ được tên trộm, thu hồi xe cho chủ sở hữu. Trong quá trình mưu sinh, anh Tuyên tích cực tham gia bắt trộm cướp và nhiều lần được các cơ quan chức năng khen thưởng. Thanh Niên



Ban CTBĐ