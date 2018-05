Những tấm lòng vàng

Lê Thị Tuyết Nhung (217 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Xuân (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.200.000 đồng; cô Lê Thị Hoa (Q.10, TP.HCM): 1.500.000 đồng; chị Phương (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (tỉnh Bình Dương): 1.000.000 đồng; Đoàn Minh Trí (65/4/11 đường số 2, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung): 100.000 đồng; cô Lợi (đường số 1, cư xá Đô Thành, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hạnh (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Anh Chinh (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (P.4, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Ô Thị Yến Ngọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Trần Thị Bạch Tuyết (Q.10, TP.HCM): 700.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thị Bình (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 100.000 đồng; Đỗ Thị Xuân (Q.3, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Trần Minh Hoàng (Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; chú Am (35 Cô Bắc, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Ngô Thị Hoa (5/5M Nguyễn Văn Lượng, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Lâm Thảo (248/20 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM): 250.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 800.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)



Chuyển khoản: Nguyen Binh Tuong: 500.000 đồng; Le Quoc Toan: 200.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Huynh Ngoc Oanh - Huynh Ngau: 300.000 đồng; Dinh Van Dat : 500.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang: 100.000 đồng; Nguyen Thi Cam Van: 50.000 đồng; Dang Cong Khuong: 200.000 đồng; Tran Thi Trung Thuy: 1.000.000 đồng; Truong Cong Minh: 500.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Van Loc: 1.000.000 đồng; Vo Thi An: 1.000.000 đồng;Nguyen Diem Trang: 400.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Tran Van Hung: 100.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Nguyen Xuan Sau: 500.000 đồng; Lai Thi Nhien: 1.000.000 đồng; Vu Thi Minh Ngoc: 500.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Chanh Tu: 1.500.000 đồng; Nguyen Huu Hiep: 500.000 đồng; Ha Ngoc Kieu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Thanh: 500.000 đồng; DS Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Phan Thi Hong Phuc: 200.000 đồng; Huynh Cong Du: 300.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 3.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Trang (tinh Bac Ninh): 4.000.000 đồng; Le Thanh Thanh Giang: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; Huynh My Phan: 500.000 đồng; Nguyen Manh Hung: 400.000 đồng; Nguyen Thai Dung: 300.000 đồng; Ta Thi Van (tinh Ba Ria-Vung Tau): 500.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thu Truc: 1.000.000 đồng; Vo Hao Nhien: 500.000 đồng; Mai Thi Phuong Thao: 300.000 đồng; Doan Thi Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Minh Hieu: 300.000 đồng; Tran Minh Phuong: 1.000.000 đồng; Nhu Van Luu: 300.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp em Đinh Hoàng Khít - Quảng Ngãi (nhân vật được đề cập trong bài viết Cậu bé tí hon với nỗi khát khao đến trường trên Thanh Niên ngày 28.4.2018):

Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; ông bà Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; chị Thu (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Quốc Thắng (P.8, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Quy (Q.10, TP.HCM): 400.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Thi Van Kieu: 300.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Nguyen Thi Cam Van: 50.000 đồng; Nguyen Huu Hiep: 500.000 đồng; Tran Truc Duy: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp anh Trần Minh Sang - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Bị tai nạn phải cưa tay, không tiền chữa trị trên Thanh Niên ngày 3.4.2018):

Dương Thị Minh (304/66/16 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Quốc Tuấn (71/2B Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hiếu (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Lý Kim Dung (P.10, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; văn phòng phẩm Xương (Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình Ti Na Thị Nghè (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Đính và Riêng Tùng (Q.3, TP.HCM): 600.000 đồng; 2 cháu Nu và Ni: 400.000 đồng; chị Thu (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; nhóm phật tử chùa Quảng Hương (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; út Phương (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thị Thu (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Bình (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 100.000 đồng; Trần Minh Hoàng (Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; chú Am (35 Cô Bắc, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 3.000.000 đồng; ông bà Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; anh Đăng (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Võ Minh Phát (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Yến (248/20 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM): 250.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Liên (Việt kiều Canada): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Q.Tân Phú, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 800.000 đồng; Huỳnh Thanh Phong (19 Đào Tấn, P.5, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Trương Vũ Anh Châu (62 Cao Thắng, P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, đường số 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Ngọc Hà (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Võ Quốc Tuấn và Võ Thị Tuyết Nhung (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trương Thị Thủy (23/7 An Nhơn, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Thị Thanh Thảo (793 Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Hà Chúc Hiền (20 Nguyễn Thị Giang, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 200.000 đồng; Mai Thùy Ngân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 400.000 đồng; cô Trinh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Quy (Q.10, TP.HCM): 550.000 đồng; Lê Tử Thành (35A/20B, Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.