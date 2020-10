Những tấm lòng vàng: Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Kiều Minh Thắng (Georgia, U.S.A): 2.300.000 đồng; Trần Thị Minh Tú (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phương Hồng Thảo (338/7/2 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM): 1.500.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Yến Chi (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Quách Thị Loan (TP.Hà Nội): 600.000 đồng; Phạm Hữu Đạo (TP.Hà Nội): 500.000 đồng; Châu Hùng Đệ, Châu Vạn Y (12E Ký Con, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Luật Nguyễn Boeing, Everett (Seatle, U.S.A): 2.306.000 đồng; bà Đặng Thị Độ (Q.5, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Oàn Lộc Hên (Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang): 3.000.000 đồng; ông Trần (TP.HCM): 2.000.000 đồng; Khánh Duy (Q.4, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Minh Hiếu (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Vũ Văn Minh (338/20 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Chu Thị Bá (Bệnh viện Từ Dũ): 1.000.000 đồng; gia đình ông Phạm Văn Sáu (California, U.S.A): 6.918.000 đồng; Minh Quân (19 Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thành Lý (53 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hương (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Phạm Phú Anh (P.9, Q.6, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Diệp Thị Bạch Liên (Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Cong ty SX Duy Loi: 100.000.000 đồng; ong Dong Quang Ba: 500.000 đồng; Cong ty TNHH S.P.E: 2.000.000 đồng; Cong ty TNHH Nuplex Resins, Viet Nam: 100.000.000 đồng; Thanh Dam, Thanh Thuy, Van Son: 3.500.000 đồng; Nguyen Thai: 50.000.000 đồng; Cong ty cong nghe Tiem Nang: 20.000.000 đồng; Nguyen Hoai Phong: 10.000.000 đồng; Vo Thi Tiem: 2.000.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Ngot Muoi Truyen Thong, Du Ngon fangroup: 10.000.000 đồng Nguyen Thi Thuan: 10.000.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; Do Thi Dinh: 2.000.000 đồng; Tran The Vinh: 70.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Cong ty Phuong Tung: 20.000.000 đồng; Cong ty dau tu Nago: 5.000.000 đồng; ban doc: 50.000.000 đồng; Cong ty TNHH cong nghe ZODINET: 5.000.000 đồng; Cong ty TNHH Woowa Brothers Viet Nam: 33.800.000 đồng; tap the Cong ty TNHH Wabo Viet Nam: 15.000.000 đồng; Fandom Trieu Tieu Duong (Duong Thuy Viet Nam): 100.000.000 đồng; Cong ty TNHH Orenda: 5.000.000 đồng; Truong Nguyen Hoai Vu: 200.000 đồng; Pham Hoang Tan: 2.000.000 đồng; Nguyen Mai Ha: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi To Uyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Tan Tam: 2.000.000 đồng; Huynh Cong Su: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Dang Nhu Hung: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Van Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Danh Thu: 200.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 300.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 2.000.000 đồng; Thien Ly: 1.000.000 đồng; Nguyen Cong Hai: 100.000 đồng; Ngo Thai Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Anh Tuan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Van Thanh: 10.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Long Phung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hien: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thanh Huyen: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Cong ty Duy Loi - co so Bao Han (so 5, duong 24B, P.Binh Tri Dong, Q.Binh Tan, TP.HCM): 10.000.000 đồng; Cong ty Duy Loi - co so Son Anh Vu (C7184, ap 4, Binh Hung, Binh Chanh, TP.HCM): 10.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Kim Hue: 5.000.000 đồng; Nguyen Hong Sang: 5.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Nguyen Anh Kiet: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Hoang Anh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Dinh Chieu: 5.000.000 đồng; Nguyen Anh Khoa: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Xuan Tinh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Truong An: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Hong Hanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Phuong Quynh: 500.000 đồng; Lieu Thi: 1.000.000 đồng; Nguyen Cao Cuong: 500.000 đồng; Vong Ngoc Van An: 820.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Chi Tam: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 500.000 đồng; Nguyen Tien Dat: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Phat: 300.000 đồng; (còn tiếp)