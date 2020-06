Nín thở qua cầu!

Cầu chờ sập...

Ông Nguyễn Mật (48 tuổi, ở xã Quế Long, H.Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết cầu Sông Lĩnh nối xã Quế Long và Quế Phong được xây dựng hàng chục năm nay, do chưa một lần được tu sửa nên nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cầu dài gần 15 m, rộng khoảng 3 m, mỗi ngày có hàng ngàn người dân các xã Quế Long, Quế Phong và Quế An lưu thông qua lại.

Bà Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, xã Quế Long) cũng than phiền cầu xuống cấp lâu năm nhưng vẫn không được tu sửa. Hằng ngày, không chỉ lượng người qua lại đông mà xe trọng tải nặng, đặc biệt là xe chở keo nối đuôi nhau qua lại đã góp phần khiến cây cầu có nguy cơ sập nhanh hơn. “Mặc dù vậy, mỗi ngày hàng ngàn người dân phải chấp nhận qua lại bất chấp nguy hiểm rình rập dưới chân mình”, bà Hoa ngao ngán.

... Và chờ phê duyệt

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do trụ cầu hư hỏng nặng khiến bề mặt cầu Sông Lĩnh xuất hiện các vết lõm sâu. Một số thanh bê tông lan can cầu bị vỡ gãy, những thanh sắt lòi ra. Đặc biệt, hai trụ cầu bị nứt gãy, những tảng đá của trụ cầu bị sạt lở tạo thành những lỗ hổng lớn. Có trụ cầu chỉ được chống đỡ tạm bằng một khối đá với 4 - 5 tấm còn sót lại. Hai đầu mố cầu cũng đã sụt lún...

Ông Hồ Anh Trung, Chủ tịch xã Quế Long, thừa nhận do xây dựng gần 35 năm nay nên cầu Sông Lĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân mỗi khi lưu thông qua lại. Ông Trung cũng cho hay hiện lượng xe trọng tải nặng đã giảm nhưng do đây là trục đường chính nên hằng ngày rất đông người dân qua lại. Do đó, cây cầu xuống cấp khiến người dân rất bức xúc. Hội đồng nhân dân xã đã nhiều lần kiến nghị việc này lên cấp trên. Huyện cũng đã thông qua kế hoạch xây dựng lại cầu mới.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Nguyên Vũ, Chủ tịch UBND H.Quế Sơn, cho biết huyện đã nắm thông tin về tình trạng cầu Sông Lĩnh xuống cấp. Đây là tuyến đường huyết mạch nên dù huyện đang khó khăn nhưng vẫn phải ưu tiên bỏ kinh phí để xây mới cây cầu này.

Như vậy, trong lúc chờ đợi phê duyệt kế hoạch, thủ tục xây cầu thì hàng ngàn người dân vẫn tiếp tục “nín thở” qua cầu thêm một thời gian dài nữa.