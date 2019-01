Ninh Bình khuyến cáo du khách không lưu trú tại các homestay trái phép ở Tràng An

Danh sách 20 homestay trái phép do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình công bố, gồm: Tam Coc Rice Fields, Tam Coc Bungalow, Tam Coc horizon bungalow, Tam Coc Nature, Tam Coc Valley homestay, Tam Coc Valley bungalow, Anh Tuấn Tam Cốc old space bungalow, Tam Coc Serene bungalow, đều có địa chỉ tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình); Trang An For you homestay; Quốc Khánh BamBoo Homestay, Trang An River View homestay, Trang An Mountain house homestay, Trang An Eco homestay, đều có địa chỉ tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Hàm Rồng Homestay, Trang An Central homestay, Green Land Homestay, Mountain side homestay, Mai's homestay (đều có địa chỉ tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư), Ninh Binh Mountain view Homestay, Ninh Binh bungalow homestay (đều có địa chỉ tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình).