Nơm nớp lo làng bị cuốn trôi

Đưa chúng tôi ra khu vực sạt lở sát sau nhà mình, ông Nguyễn Chín (57 tuổi, ở thôn An Lạc, xã Duy Thành, H.Duy Xuyên) tỏ ra tiếc nuối khi hàng trăm mét khối đất canh tác trước đây đã bị nước sông Ly Ly cuốn trôi, để lại bờ vực sâu hoắm. Vài năm trước, sông còn cách nhà ông hơn 30 m, giờ mép nước đã “ăn” sát vách, khiến cả gia đình lo lắng khi mùa mưa đang đến gần. “Mỗi năm, sông lại xâm thực hàng chục mét. Với diễn biến kiểu này, đến lượt nhà cửa của chúng tôi bị đe dọa cuốn trôi là điều có thể xảy ra khi mưa lớn kéo dài”, ông Chín nói.

Sống trong sợ hãi

Ở thôn An Lạc nhưng người dân lại luôn... bất an. Họ từng trồng tre giữ làng, nhưng chính các lũy tre cũng bị xói tận gốc. Sạt lở ở phía thượng nguồn đã tạo dòng nước chảy xiết, đổ dồn về một phía; khu vực thôn An Lạc lại là vùng trũng. “Đất sản xuất bị cuốn trôi, nhiều căn nhà dân xuống cấp nhưng không dám sửa chữa”, ông Chín nói thêm.