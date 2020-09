Nông thôn mới trên quê hương Cần Thơ

Những điểm son nổi bật

UBND TP.Cần Thơ ban hành báo cáo số 68 tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 (BC68).

Theo BC68, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 12.2019, TP.Cần Thơ có tổng nguồn vốn huy động thực hiện NTM hơn 6.026 tỉ đồng, trong đó cộng đồng dân cư ủng hộ trên 271 tỉ đồng. Đặc biệt, Cần Thơ hiện không vướng nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình NTM. Đến ngày 7.9.2020, thành phố đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng NTM với 36/36 xã và 4/4 huyện (Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai) đạt chuẩn NTM. Các xã Tân Thới (H.Phong Điền), Trung An (H.Cờ Đỏ) đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đường về huyện NTM Phong Điền Ảnh: Quang Minh Nhật

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở NN-PTNT Cần Thơ, cho hay đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 48,9 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,59%. Hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%. 36/36 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 145/192 trường trên địa bàn 4 huyện đạt chuẩn quốc gia. Thành phố đã huy động sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân hơn 121 tỉ đồng để giúp xây mới, sửa chữa, nâng cấp 3.464 căn nhà (tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết) cho người dân nông thôn. Đến nay, 100% xã đạt chuẩn nhà ở dân cư theo tiêu chí xây dựng NTM.

“Qua hơn 4 năm phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng NTM”, toàn thành phố đã mang lại nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Người dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động và tiền của để làm đường giao thông, kênh thủy lợi, các công trình phúc lợi xã hội khác. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm nhiều kinh phí”, ông Hè chia sẻ.

Theo ông Trần Việt Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, những năm gần đây, công tác chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở cơ sở có sự chuyển biến mạnh mẽ, tập trung vào những vấn đề cấp thiết và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực. Cơ cấu, sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; thu nhập của người dân được nâng cao hằng năm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; mạng lưới giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên...

Nước sạch phục vụ người dân NTM Ảnh: Công Hân

Thành phố nông thôn mới đầu tiên

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, thời gian qua, các tổ chức và doanh nghiệp tích cực đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; đồng thời chung sức xây dựng cầu đường giao thông, công trình phúc lợi công cộng. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên.

Từ nay đến cuối năm 2020, TP.Cần Thơ sẽ có thêm 5 xã NTM nâng cao. Vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã có chương trình làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ. Ông Nam cho biết trong năm nay TP.Cần Thơ sẽ được công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và như thế thành phố trực thuộc T.Ư này trở thành đơn vị cấp tỉnh đầu tiên của cả nước về đích NTM với nhiều thành tích rất đáng biểu dương.

Xã NTM Trường Xuân, H.Thới Lai Ảnh: Công Hân

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh, cho hay ngày 5.8.2020 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (NQ59). Theo NQ59, TP.Cần Thơ năm 2019 quy mô nền kinh tế tăng 7 lần so với năm 2005, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt mức 88,3 triệu đồng/năm; ngân sách điều tiết về T.Ư; từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp, dịch vụ; hoàn thành trước thời hạn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và tiếp tục xây dựng các xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, ở mức thấp nhất vùng ĐBSCL và thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc. Nhiều việc làm mới được tạo ra, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm; công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; hoạt động của bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.