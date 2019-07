Nóng trên mạng xã hội: Doanh nghiệp lao đao vì 'anh hùng bàn phím'

Rất nhiều trang đã chia sẻ thông tin, kèm theo những bình luận thiếu kiểm chứng khiến giá cổ phiếu doanh nghiệp lập tức sụt giảm.

Tối 24.7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh giấy triệu tập đóng dấu đỏ của Công an TP.Hà Nội với nội dung triệu tập ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng giám đốc Vinaconex, đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội để làm việc về vụ mua bán trái phép hóa đơn. Thông tin nhanh chóng “gây bão” với nhiều bình phẩm khá ác ý với cá nhân và doanh nghiệp.