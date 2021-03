Novaland trao tặng 31 học bổng cho học viên, nghiên cứu sinh ĐHQG TP.HCM

Tập đoàn Novaland thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ STF - Phạm Phú Thứ trao tặng 95 phần học bổng cho học sinh tại huyện Nam Trà My Sáng 22.3, Tập đoàn Novaland thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ STF - Phạm Phú Thứ trao tặng 95 phần học bổng cho các em học sinh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là lễ trao học bổng tiếp nối chương trình “Vượt khó đến trường” sau mùa lũ năm 2020. Mỗi học bổng trị giá 2 triệu đồng kèm theo một phần quà ý nghĩa dành cho các em. Học bổng “Vượt khó đến trường” với 403 suất học bổng, tổng giá trị là 866 triệu đồng, đã đến được với 429 học sinh tại 5 huyện Duy Xuyên, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) và 8 suất cho 2 năm học dành cho 4 học sinh tại huyện Núi Thành. Trong năm 2020, chương trình “Triệu tấm lòng, chung tay hướng về miền Trung” của Tập đoàn Novaland đã quyên góp được hơn 24 tỉ đồng và hàng ngàn suất quà thiết thực trao tận tay bà con các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam...