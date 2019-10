Nữ phụ bếp 2 lần bị tạt axit nhận quà từ bạn đọc Báo Thanh Niên

Chị Nhâm cho biết, trải qua 2 lần bị tạt axit, cơ thể chị bỏng rộng, mắt trái của chị đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Chị phải thường xuyên xuống Hà Nội để thăm khám, làm những ca phẫu thuật ghép da và hy vọng các bác sĩ sẽ cứu được mắt trái của mình.

“Ngày 10.10, khi tôi chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật ghép mí mắt trái thì nhận được cuộc gọi từ Báo Thanh Niên về việc bạn đọc gửi quà ủng hộ. Trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe ổn định tôi đã trực tiếp đến tòa soạn để nhận quà, đồng thời cảm ơn bạn đọc và quý báo đã dành sự quan tâm tới tôi”, chị Nhâm chia sẻ.

Tối 18.8, trong lúc chị Nhâm đang làm việc tại khu bếp ăn, tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình) thì bị Cảnh cầm cốc axit tiến vào và tạt vào mặt, khiến chị bỏng nặng, hỏng mắt trái, tổn hại 68% sức khỏe.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án để điều tra , truy bắt các nghi can, làm rõ vụ việc. Ngày 27.8, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt khẩn cấp Lộc để làm rõ vụ việc. Ngày 3.10, Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Công an huyện Cao Phong bắt khẩn cấp Trần Văn Khanh.