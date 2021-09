Nữ thượng tá công an: 'Cái mình nhận lại từ sự cho đi lạ lắm'

Trong mắt nhiều người dân và đồng đội, thượng tá Lê Kiều Oanh (Phó trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Cà Mau) gần gũi, dễ mến và thường xuyên quan tâm giúp đỡ người khác.

Chưa kể, 121 bà bầu từ TP.HCM về Cà Mau đang cách ly tập trung có chuối giúp bổ sung dinh dưỡng; những học sinh nghèo hiếu học có tập sách để chắp cánh ước mơ trước thềm năm học mới…

Thượng tá Oanh chia sẻ: "Dịch bệnh làm cho nhiều việc xung quanh ngưng trệ, có một việc không thể dừng lại được mà chỉ thay đổi về hình thức thực hiện đó là việc tốt. Bởi những người khó khăn, lúc này họ lại khó khăn gấp bội, mình không hỗ trợ thì còn khi nào nữa".

Những chuyến xe 0 đồng của gia đình thượng tá Oanh cứ vơi rồi lại đầy, bởi ngày càng nhiều người biết đến. Chị Tiết Thị Hiền (ngụ xã Khánh An, H.U Minh) chia sẻ: "Biết thượng tá Oanh thường gửi tặng đồ ăn cho lực lượng tuyến đầu, tôi kết nối để góp sức mình. Thu hoạch được cái gì tôi cũng nhờ thượng tá Oanh gửi cho anh em. Tất cả rau, trái 100% là do nhà trồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mong anh em tuyến đầu mạnh khỏe để chiến thắng đại dịch".