Phá hỏng gành đá tuyệt đẹp để làm bến thuyền

Chúng tôi đến gành đá thôn An Cường vào buổi sớm, khi thủy triều đang lên. Dọc bờ biển, thuyền thúng đậu san sát nhưng các rạn san hô nằm phơi trắng. Cách bờ biển chừng vài trăm mét, một bờ kè chắn sóng đã thành hình, nối từ phía bắc gành đá chạy dọc ra biển dài hơn 100 m, cao chừng 2 m kể từ mặt nước. Phía trên bờ kè này, có một xe múc màu vàng đang đậu. Đất đá ngổn ngang, trong đó có đá đen và cả những rạn san hô bị múc lên. Giữa kè với bờ, có một con lạch dài đã hình thành, máy múc âm xuống biển khoảng 2 m. Tìm hiểu được biết bờ kè chắn sóng tạm bợ này do người dân góp tiền thuê máy múc để làm trong những ngày gần đây. Vài ngày qua, đợi đến khoảng 16 giờ khi thủy triều bắt đầu rút, họ mới bắt đầu thi công.

Theo ngư dân Đỗ Ngọc Tài (61 tuổi, ở thôn An Cường), bờ kè chắn sóng và con lạch này do dân góp tiền làm. Tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng, trong đó tiền của dân 150 triệu đồng, còn lại của UBND xã Bình Hải. Ông Tài cho biết mấy năm trước, người dân làm con lạch này bằng cách thủ công nhưng do bão số 9 (tháng 9.2020) đánh tan mất. Năm nay, dân thuê máy đào để phá gành đá làm bờ kè và con lạch để thuyền thúng ra vào. Ông Tài cũng cho biết nếu không làm lạch này thì thuyền thúng ra vào biển bị va vào đá, gây hư hỏng.