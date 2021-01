Phạm Vũ Khánh: Dị nhân làng trà Việt cũng là người làm ra bộ khung cho xe buýt Việt

Người say mê, nhiệt tình với trà Việt ẢNH: LAM PHONG Trà ép bánh rất tiện lợi cho người sử dụng, thu nhỏ diện tích, dễ vận chuyển, lưu trữ, sưu tầm, trưng bày. Khi ép bánh chặt, vi khuẩn không xâm nhập, để được lâu, càng theo thời gian càng giá trị. Anh Khánh tự mày mò làm ra được trà ép bánh, tôi cho rằng điều này rất tốt cho ngành trà Việt, tạo thị hiếu mới cho người tiêu dùng. Đây là sản phẩm độc đáo của Việt Nam, do người Việt làm chủ. Trước đây Việt Nam chỉ biết làm chè vàng, bán cho Trung Quốc làm Phổ Nhĩ. Ngành trà Việt lãng phí nguyên liệu bao năm rồi, giờ có người làm được, tôi khuyến khích và ủng hộ. Để làm thành công trà ép bánh như anh Khánh, tôi khẳng định anh ấy phải là người say mê lắm, nhiệt tình lắm mới làm được. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam Đam mê và bản lĩnh mới trụ được lâu bền ẢNH: LAM PHONG Trong các loại sản phẩm đặc sản mà Oxfam hỗ trợ doanh nghiệp, trà ép bánh của đơn vị Shanam của anh Phạm Vũ Khánh là một thương hiệu dẫn đầu trong sản xuất, chế biến trà cổ thụ, có tổ chức bài bản. Để làm sản phẩm đặc sản thành công, mang lại lợi ích cho cộng đồng bản địa, thu mua nguyên liệu giá cao, ổn định, luôn là điều rất khó cho doanh nghiệp. Nếu làm tốt thì giá trị thành phẩm buộc phải cao, khó tiếp cận người tiêu dùng, làm hời hợt thì doanh nghiệp dễ chết yểu. Trà ép bánh là sản phẩm đặc sản rất mới ở Việt Nam, thị trường và phân khúc khách hàng nhỏ hẹp, tôi nghĩ đây là thách thức mà doanh nghiệp như Shanam phải đối mặt. Hơn nữa, vì là sản phẩm đặc sản, yếu tố con người từ thu hái, chăm sóc, sản xuất... đều mang tính bản địa, khiến cho việc sản xuất lệ thuộc nhiều vào yếu tố cá nhân, không dễ thành công thức nên để phát triển thương hiệu, phải là người thực sự có tiềm lực tài chính, đam mê và bản lĩnh mới trụ được lâu bền. Nguyễn Thị Thu Hà, Quản lý dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển, Oxfam Việt Nam