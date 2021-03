Phấn khích với 'đội đặc nhiệm' trị karaoke khủng bố người dân: Sẽ hết Đắp mộ cuộc tình

Ngay ngày đầu ra quân 17.3, “đội đặc nhiệm” của UBND P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) đã xử lý 2 trường hợp và tạm giữ 2 l oa di động gây tiếng ồn trong khu dân cư sau 22 giờ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook và nhận được hàng ngàn lượt thích, chia sẻ…

“Bớt Gánh mẹ với Đắp mộ cuộc tình rồi”

Trước đó, ngày 16.3, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nạn "karaoke khủng bố". Theo đó, ông Chinh yêu cầu các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý dứt điểm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí xem xét thi đua, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ... Các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra phát hiện, tiếp nhận phản ánh của công dân về các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường thông báo, tuyên truyền từ 1.4 - 31.5; từ 1.6, tiến hành xử lý, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm. Trên Facebook Phường Nại Hiên Đông (kênh tương tác chính thống của UBND phường), nhiều tài khoản đã để lại những tương tác bày tỏ sự ủng hộ. Tài khoản Tây Tóc Dài tỏ ra vui mừng, viết: "Bớt Gánh mẹ với Đắp mộ cuộc tình rồi" (tên 2 bài hát thường được hát karaoke - PV). Tài khoản Vân Ngô đồng tình: "May quá, từ nay trở đi không phải chịu trận trong chung cư kéo nhau đến nhậu và gào thét cả ngày. Cảm ơn P.Nại hiên Đông". Đáng chú ý, một tài khoản chuyên bán hải sản tươi sống lưu ý với người thân "không nhận khách chơi loa nữa" để tránh phiền phức không đáng có.

Trước thông tin về kết quả xử lý của “đội đặc nhiệm” chống tiếng ồn, nhiều tài khoản đã đề nghị được cung cấp số điện thoại đường dây nóng để kịp thời phản ánh. Ngay lập tức, nhóm Facebook Phường Nại Hiên Đông phản hồi: “Vui lòng nhắn tin vào Facebook phường để tiếp nhận, xử lý”.

Ngay ngày đầu tuần tra, “đội đặc nhiệm” đã tạm giữ 2 loa kẹo kéo

Xử nghiêm các trường hợp chây ì, chống đối

Theo ông Hồ Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông, mục đích của đợt ra quân lần này là tiếp tục vận động các hộ dân, chủ cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định, hạn chế thấp nhất việc sử dụng âm thanh, loa di động có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. “Chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ì, chống đối, thường xuyên tụ tập, sử dụng âm thanh có công suất lớn sau 22 giờ hằng ngày”, ông Phước nói.

“Đội đặc nhiệm” với 8 nhân sự tham gia, bao gồm: lãnh đạo UBND phường, công an, dân quân, dân phòng… bắt đầu ra quân kiểm tra với 2 khung giờ. Từ 21 giờ 30 - 22 giờ, đội sẽ kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu dừng sử dụng hệ thống âm thanh. Riêng trường hợp tổ chức “Hát cho nhau nghe”, khiêu vũ… thì kiểm tra nội dung giấy phép kinh doanh. Từ 22 - 22 giờ 30, đội sẽ lập biên bản vi phạm về an ninh trật tự theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP; tạm giữ hệ thống âm thanh, loa di động, sau đó đề nghị cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý; tham mưu chủ tịch UBND phường các quyết định xử phạt.

Phó chủ tịch UBND phường Hồ Tấn Phước cho biết thêm, đã đề nghị lực lượng tuần tra 8394 (gồm công an, dân quân, dân phòng…) phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ, kịp thời xử lý, trấn áp các đối tượng có hành vi manh động, chống đối cản trở lực lượng trong xử lý.