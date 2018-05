Phóng viên đài huyện bỗng dưng mất việc

Tháng 3.2011, các chị Nguyễn Thị Hợp (34 tuổi), Phan Thị Giang, Hồ Thị Nguyệt và Cao Thị Trâm Anh (đều 32 tuổi), được Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Nghệ An ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với chức danh phóng viên (PV), làm việc tại Đài truyền thanh - truyền hình (TT-TH) Quỳ Hợp.

Đến tháng 11.2011, Đài TT-TH Quỳ Hợp được chuyển giao về UBND H.Quỳ Hợp quản lý và 4 PV trên được đài này phân công công việc đúng chuyên môn. Tuy nhiên, 7 năm qua, chị Hợp và 3 đồng nghiệp nêu trên chỉ được hưởng một mức lương cố định theo hệ số thấp nhất là 2,06, cao nhất là 2,34 (từ 2,5 - 2,8 triệu đồng người/tháng).

Ngày 1.1 vừa qua, cả 4 PV bất ngờ bị Đài TT-TH Quỳ Hợp thông báo chấm dứt HĐLĐ theo chỉ đạo của UBND H.Quỳ Hợp. Chị Hợp cho biết chị công tác tại đài từ năm 2005, mãi đến năm 2011 mới được ký HĐLĐ, giờ lại bị mất việc.

“Chúng tôi ủng hộ việc cắt giảm biên chế, nhưng đài đang thiếu người, việc chấm dứt HĐLĐ của đài là thiếu căn cứ khiến chúng tôi không phục”, chị Hợp nói.

Chị Phan Thị Giang (có chồng đang công tác ở hải đảo) lâu nay sống tại khu tập thể của đài, nay bị mất việc, mất luôn cả chỗ ở. “Bây giờ mẹ con tôi chưa biết tính sao. Chắc phải bồng bế nhau về quê ở nhờ nhà bố mẹ vậy”, chị Giang lo lắng.

Ông Hà Huy Nhâm, Trưởng đài TT-TH Quỳ Hợp, cho biết từ năm 2017, tỉnh không cấp ngân sách cho 4 hợp đồng mà Đài phát thanh - truyền hình Nghệ An ký hợp đồng như trước, nên đài phải lấy ngân sách chi thường xuyên để trả lương cho 4 PV này.

Ngày 14.12.2017, UBND H.Quỳ Hợp có công văn chỉ đạo tinh giản biên chế theo chỉ thị của UBND tỉnh Nghệ An và đài đã phải ra thông báo chấm dứt HĐLĐ với 4 PV trên kể từ ngày 1.1.2018 dù biết sau khi cắt HĐLĐ với các PV, đài gần như “tê liệt” vì chỉ còn lại 1 PV, không còn phát thanh viên.

“Cả 4 PV đều rất say nghề, đạt yêu cầu về chuyên môn và hằng năm họ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mất họ, đài như mất cả hai tay”, ông Nhâm nói.

Để đài có chương trình phát sóng, ông Nhâm vẫn phải nhờ 4 PV tiếp tục cộng tác và trả mức lương như cũ. Tuy nhiên, từ ngày 1.4, mặc dù vẫn đang cần người, nhưng do không thể bố trí được kinh phí trả lương nên đài đành phải dừng cộng tác với các PV.

Sẽ khởi kiện ra tòa

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sau khi bàn giao đài TT-TH cho huyện quản lý, ngày 8.11.2013, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các huyện xây dựng đề án vị trí việc làm tại đài TT-TH để ký lại HĐLĐ. Ông Hà Huy Nhâm cho biết cuối năm 2013 Đài TT-TH Quỳ Hợp xây dựng đề án việc làm với số lượng 12 người, nhưng không được huyện phê duyệt. Đến nay, đài chỉ có 8 người. Theo ông Nhâm, do đặc thù trạm phát sóng của đài nằm trên núi, cách xa trụ sở nên phải có thêm 2 nhân viên kỹ thuật thay nhau trực. Do đó, 8 người thì chưa thể đủ để đài hoạt động.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND H.Quỳ Hợp, cho rằng do chỉ đạo của tỉnh về việc tinh giản biên chế nên huyện phải thực hiện dù biết nhu cầu của đài đang cần người. Sau khi bị chấm dứt HĐLĐ, 4 PV trên gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh và “quả bóng” lại được chuyển về cho UBND H.Quỳ Hợp xử lý. Cũng theo ông Tùng, huyện đã hết thẩm quyền xử lý.

Trong khi đó, ông Ngô Tất Tiềm, Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế (Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An), lại cho rằng việc giải quyết khiếu nại của 4 người này thuộc thẩm quyền của UBND H.Quỳ Hợp. Theo ông Tiềm, nếu đài đang cần người, UBND H.Quỳ Hợp vẫn có thể duy trì hợp đồng và tìm nguồn kinh phí để trả lương như các đài huyện khác đang làm.

Trả lời Thanh Niên, bà Hoàng Thu Hương, Phó ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, cho biết công đoàn đã nhận đơn khiếu nại của 4 PV và đang hỗ trợ pháp lý để 4 PV này khởi kiện ra tòa án về việc chấm dứt HĐLĐ không đúng căn cứ pháp luật. “Chúng tôi xét đến tính hiệu lực của bản hợp đồng không xác định thời hạn, thông báo chấm dứt hợp đồng không rõ ràng, không phù hợp với quy định của luật Lao động”, bà Hương nói.