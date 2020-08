Phụ nữ làng biển may khẩu trang chống dịch

Theo bà Lê Thị Kim Cúc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phổ An, xã Nghĩa An, từ nhiều ngày nay, đều đặn từ 6 giờ sáng mỗi ngày, hơn chục chị em lại có mặt ở nhà trưởng thôn để cắt may khẩu trang cho đến tận khuya. Trong đó, 4 chị là thợ may chính, còn lại phụ giúp cắt vải, đóng gói. Nhóm chia thành 2 ca (sáng và tối), mỗi ca có 5 - 6 người tham gia nhằm đảm bảo cho các chị em có thời gian làm việc nhà.

Tương tự nhóm của bà Cúc, tại thôn Phổ Trường, các chị em cũng hoạt động rất tích cực. Tính đến nay, phụ nữ ở thôn này đã may và phát hơn 600 cái khẩu trang cho người dân. Bà Huỳnh Thị Thu Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phổ Trường, cho biết được nhận khẩu trang miễn phí nên người dân rất vui và hưởng ứng nhiệt tình.

Bà Hà còn cho biết thêm từ khi phong trào may khẩu trang nổi lên, nhóm của bà đều đặn mỗi ngày đón thêm 1 - 2 thành viên mới gia nhập. Bây giờ mọi người đã quen việc, không còn bỡ ngỡ như lúc đầu nên may rất nhanh, mỗi ngày nhóm của bà Hà may được gần 300 cái khẩu trang.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Nhiều nước "vỡ trận" vì không đeo khẩu trang trong đại dịch Covid-19

Hiện ở xã Nghĩa An có 6 chi hội phụ nữ đều may khẩu trang để góp sức chống dịch. Bà Võ Thị Y Va, Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Nghĩa An, chia sẻ đợt dịch Covid-19 này các chị em đã chủ động hơn nên tất cả các thôn trong xã đều có đội may riêng, đủ cung cấp khẩu trang cho người dân trong xã. Sắp tới các chị em trong hội sẽ may nhiều khẩu trang hơn nữa để cung cấp cho người dân ở vùng bị cách ly và một số nơi người dân còn nghèo khó.