Phú Quốc xóa 'điểm nóng' rác thải và tăng cường xử phạt đổ rác trộm

Cán bộ chiến sĩ công an tham gia dọn rác ở sân bay cũ.

“Ngày vì môi trường Phú Quốc” tháng 11.2019 được thực hiện với chủ đề “Khai thông cống rãnh và xoá các điểm nóng về rác thải”. Đồng thời, cũng từ tháng 11.2019, H.Phú Quốc chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, xử phạt các hành vi đổ rác trộm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngoài việc người dân tự dọn vệ sinh khu vực mình sinh sống thì các lực lượng khác như công an, quân đội, cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh... đã tập trung dọn dẹp rác tại các "điểm nóng" rác thải như sân bay cũ, cửa biển Dương Đông (đoạn cạnh công viên Bạch Đằng)... Tại khu vực sân bay cũ, dù vừa được dọn dẹp cách đây chưa đầy 1 tháng nhưng lượng rác phát sinh tại đây rất lớn. Đây toàn bộ là số rác do người dân đổ trộm, đa số là rác xây dựng, rác do người dân dọn dẹp nhà cửa phát sinh.