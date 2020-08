PPC An Thịnh trao tặng máy móc, hóa chất trị giá 2 tỉ đồng cho Đà Nẵng

Ông Phạm Ngọc Bình - Phó chủ tịch HĐQT đã thay mặt lãnh đạo và cán bộ CNV Tập đoàn trao tặng 4 máy phân tích khí máu ABL80 FLEX-RADIOMETER do Mỹ sản xuất năm 2019-2020 đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485-2016; 4 bộ hóa chất kèm 300 test tương ứng với từng máy; 8 máy truyền dịch Infusomat®P của Đức. Tổng trị giá của các máy móc, hóa chất là 2 tỉ đồng cho Bệnh viện dã chiến Hòa Vang; Bệnh viện Phụ sản - Nhi; Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trước đó, PPC An Thịnh đã có công văn số 505/2020/ATĐN-PC do ông Nguyễn Kháng Chiến - Chủ tịch HĐQT ký gửi UBND TP Đà Nẵng với nội dung: Với mong muốn góp phần chung tay cùng địa phương trong công tác đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, PPC An Thịnh Đà Nẵng xin tặng thiết bị y tế hỗ trợ điều trị và phòng chống dịch cho các bệnh viện tuyến đầu của TP.

PPC An Thịnh được biết đến là chủ đầu tư Dự án BĐS nghỉ dưỡng đẳng cấp 5* Wyndham Soleil Danang nằm trên giao lộ triệu đô Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp. Dự án bao gồm 4 tòa tháp cao từ 50-57 tầng, có tầm nhìn view thẳng ra bãi biển Mỹ Khê, đã đạt 3 giải thưởng danh giá về kiến trúc (kiến trúc hình những rặng san hô và những con sóng biển, 2 bể bơi vô cực trong đó có bể bơi tại tầng cao nhất của tòa tháp, 2 cầu kính nối giữa 4 tòa tháp có thể check in từ tầm cao, thang máy Panaroma để ngắm trọn biển Đông trên từng cao độ…). Wyndham Soleil Danang cũng giữ kỷ lục Dự án có nhiều thang máy nhất Việt Nam (21 thang) và BĐS ven biển cao tầng nhất miền Trung, đơn vị quản lý vận hành là Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Wyndham Hotel. Wyndham Soleil Danang đang khuynh đảo giới đầu tư BĐS trong nước và các nhà đầu tư Việt kiều vì vị trí “vàng” và kiến trúc độc đáo, tinh tế, đặc biệt tiềm năng tài chính vững chắc của chủ đầu tư khi Tháp Ethereal được xây dựng hoàn thiện xong mới đưa ra kinh doanh.

Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tập đoàn tri ân, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn

PPC An Thịnh là tập đoàn có nhiều chương trình thiện nguyện qua các năm như Xuân vùng cao 2017 - Trao tặng các phần quà tết đến đồng bào dân tộc khó khăn tại các tỉnh Cao Bằng - Điện Biên - Hà Giang; Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại Quảng Bình năm 2017; Hành trình tri ân, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9…; Đại lễ tri ân, cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến tại Làng Vây, Quảng Trị… Năm 2019, tập đoàn đã tài trợ chính cho chương trình thiện nguyện Chạy vì người bệnh Parkinson do Bệnh viện Việt Đức tổ chức thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Chương trình thiện nguyện Chạy vì người bệnh Parkinson do PPC An Thịnh tài trợ

Ông Phạm Ngọc Bình - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn PPC An Thịnh chia sẻ: Là đơn vị hoạt động và phát triển tại TP Đà Nẵng, chúng tôi đã được UBND TP cũng như người dân ở đây tạo điều kiện, yêu thương. Trước tình hình bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại TP, chúng tôi nhận thấy rằng phải có trách nhiệm chung sức cùng UBND TP, góp phần cùng các y bác sĩ ở những bệnh viện tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh, cứu chữa cho người dân. PPC An Thịnh sẽ tiếp tục đồng hành với Đà Nẵng trong trận chiến với Covid-19.