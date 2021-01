Quà tết đến với người khuyết tật ở Hội An

Báo Thanh Niên , trong lòng vui mừng vô cùng...”, ông Hồng xúc động nói.

Ngày 13.1, đoàn công tác Báo Thanh Niên đã trao 100 suất quà tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Cẩm Hà, Cẩm Thanh (TP.Hội An). Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Giữa tiết trời lạnh rét, khi hay tin sẽ được nhận quà tết sớm, ông Đặng Hồng (53 tuổi, trú thôn 1, xã Cẩm Thanh) bị liệt hai chân vui mừng điều khiển chiếc xe lăn đi nhận quà. Ông Hồng cảm ơn Báo Thanh Niên đã nghĩ đến những người khuyết tật, bất hạnh trong cuộc sống. Ông Hồng cho biết cách đây 5 năm trong lúc lao động, ông không may gặp tai nạn, may mắn thoát chết nhưng từ đó ông gắn đời mình với chiếc xe lăn. Gia cảnh ông rơi vào khó khăn, gánh đời với 3 miệng ăn đè nặng lên đôi vai người vợ. “Từ ngày tôi bị liệt, cả nhà chỉ biết trông chờ vào vài đồng vợ kiếm được từ tủ bánh mì trước nhà. Hay tin được nhận quà tết từ