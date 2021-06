Quảng Ninh: Bắt giam đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 1.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam La Ngọc Môn (36 tuổi, trú tại TT.Bình Liêu, H.Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). Đây là đối tượng đã tham gia đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, Công an Quảng Ninh nhận được đề nghị của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc La Ngọc Môn tham gia đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quảng Ninh đã xác minh danh tính của La Ngọc Môn và tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Công an Quảng Ninh đang đấu tranh khai thác đối tượng La Ngọc Môn để mở rộng điều tra vụ án.