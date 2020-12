Quẳng nỗi lo tài chính, nắm chặt cơ hội mới

Không nhiều người dám đặt niềm tin vào những điều mới mẻ. Đôi khi, vì sự nhút nhát, do dự mà họ đã không nắm chặt cơ hội thực hiện ước mơ, cơ hội thay đổi cuộc sống hay đơn giản là tìm ra lối thoát cho khó khăn trước mắt.

Ai cũng mong muốn có một cuộc sống no ấm, tiện nghi

Anh An ngụ tại phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai đang kinh doanh cá cảnh, phụ kiện điện thoại, cà phê. Sau một thời gian buôn bán, cửa tiệm của anh xuống cấp, khách cũng thưa dần. Với mong muốn sửa chữa lại tiệm cho khang trang hơn, anh An đã tìm đến FE CREDIT để sử dụng dịch vụ vay tiêu dùng Thủ tục nhanh, gọn, nhân viên tư vấn rõ ràng, nhiệt tình đã giúp anh nhanh chóng hoàn thành hồ sơ và có một khoản tiền để tu sửa cửa hàng, nâng cấp quầy kệ. Ngoài ra, việc trả góp hàng tháng theo quy định của FE CREDIT giúp anh không cảm thấy áp lực trong việc trả khoản vay.

Một trường hợp khác của chị Bích ngụ tại phường Long Châu, tỉnh An Giang, làm nghề may gia công tại nhà. Gia đình chị có 7 người cùng sống trong một ngôi nhà đã cũ, chật hẹp khiến cuộc sống thiếu thoải mái, tiện nghi. Tuy nhiên chỉ với thu nhập từ nghề may của mình, rất khó để gia đình chị gom góp đủ chi phí sửa nhà. Nhờ biết đến dịch vụ vay tiêu dùng của FE CREDIT, trong một thời gian ngắn, với khoản vay nhỏ từ FE CREDIT, căn nhà của chị được sửa chữa khang trang, thêm nhiều tiện nghi hơn. Nhờ vậy, bây giờ, dù vẫn ngồi bên chiếc máy may nhỏ, nhưng lòng chị cảm thấy yên tâm và hạnh phúc hơn rất nhiều vì thấy cả nhà mình đang có cuộc sống tốt hơn.

Sau một thời gian sử dụng dịch vụ vay, anh An đã có tiền nhập thêm hàng và nâng cấp cho gian hàng mình. Công việc của anh ngày càng thuận lợi, việc trả nợ trở nên nhẹ nhàng. Còn chị Bích cũng thoải mái làm việc trong ngôi nhà khang trang hơn trước. Nhìn thấy người nhà sống vui vẻ, chị cũng yên tâm. Dù hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều không ngần ngại tìm đến FE CREDIT với những gói vay để có thêm cơ hội thay đổi chất lượng cuộc sống, giúp gia đình có cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc hơn.

Hai câu chuyện nhỏ bé là đại diện cho hơn ngàn vạn câu chuyện của 11 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ FE CREDIT trong 10 năm qua. Họ là những người dám gạt đi sự e ngại, dè chừng, để tìm cơ hội mới - cơ hội vực dậy cuộc sống, thực hiện hóa ước mơ.

FE CREDIT - Sẵn sàng lắng nghe để hỗ trợ kịp thời

FE CREDIT không chỉ cung cấp dịch vụ vay tiêu dùng để giúp người dân giải quyết khó khăn tài chính, mà luôn lắng nghe, tìm hiểu câu chuyện của từng Khách hàng để đưa ra sự hỗ trợ phù hợp. Dù Khách hàng là ai: là người tự kinh doanh hay người lao động phổ thông, FE CREDIT luôn sẵn sàng mang đến cho họ cơ hội vượt qua khó khăn nhanh chóng để có một cuộc sống thuận lợi, chất lượng hơn.

Không chỉ hỗ trợ cho các Khách hàng của mình, trong suốt 10 năm qua, FE CREDIT luôn tích cực tổ chức các hoạt động vì cộng đồng. Trong đó nổi bật nhất là “Chuyến xe nghĩa tình” được tổ chức thường niên nhằm đưa người lao động xa nhà về quê ăn Tết, sum vầy ấm áp bên gia đình. Gần đây nhất, hành động ủng hộ kịp thời của FE CREDIT tới đồng bào miền Trung đã giúp hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai có thể tạm thời vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống sau bão lũ. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã mang lại cơ hội vực dậy cuộc sống và niềm hạnh phúc cho biết bao gia đình.

Sự tận tâm, chu đáo không chỉ đối với khách hàng mà còn được thể hiện qua các hoạt động thiện nguyện trong một thập kỷ qua. FE CREDIT mong muốn không chỉ mang đếnnhững dịch vụ về tài chính, mà hơn hết là cơ hội giúp mỗi người dân có thể hiện thực hoá ước mơ của mình.

*Tên đã được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng phỏng vấn.