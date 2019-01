Quế Ngọc Hải kỷ niệm 1 năm ngày cưới: ‘Anh sẽ về nhưng chưa phải hôm nay!’

Trên story Instagram, Mai Hà Trang, bạn gái tin đồn của Hà Đức Chinh cũng đăng tải tấm ảnh chụp một bó hoa hồng lớn kèm thông tin: "Gift from him. Vietnam win and happy birthday to me" (Tạm dịch: Món quà từ anh. Việt Nam chiến thắng và chúc mừng sinh nhật tôi). Nhiều dân mạng đoán rằng đây là món quà mà Đức Chinh đã gửi tặng bạn gái dù đang thi đấu xa nhà.