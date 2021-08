Ra mắt tính năng ‘Cần hỗ trợ’ cho cộng đồng trên ứng dụng Be

Tính năng này được Be phối hợp cùng nhóm thiện nguyện và các mạnh thường quân đóng góp nhu yếu phẩm. Tính năng này được hiển thị ngay trên màn hình chính của ứng dụng Be, với icon “Cần hỗ trợ”, sau khi nhấn vào, màn hình sẽ chuyển đến các trường thông tin cần hỗ trợ của người dân như họ tên, số điện thoại liên lạc, số người trong gia đình, các nhu cầu cần hỗ trợ, quận huyện đang sinh sống. Bên cạnh đó, nếu người cần thiết không có điện thoại thông minh, bạn có thể khai hộ cho những trường hợp này như người lang thang, trẻ cơ nhỡ…

Tính năng “Cần hỗ trợ” ở màn hình chính ứng dụng Be. Bước 1: Ấn vào nút “Cần hỗ trợ”

Sau khi nhận được thông tin, nhóm tình nguyện sẽ tiến hành xác minh, chuẩn bị nhu yếu phẩm và chuyển cho tài xế Be vận chuyển đến các trường hợp cần giúp đỡ. Đây là tính năng mới, góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại tâm dịch TP.HCM, cũng như “chia lửa” cùng các kênh tiếp nhận các trường hợp khó khăn khác của thành phố. Tính năng này đã được Be gấp rút hoàn thiện ngay sau khi hãng này tạm tắt các tính năng trên ứng dụng.

Bước 1: Họ, tên và số điện thoại. Họ, tên và số điện thoại.

Bước 2: Lựa chọn vật phẩm cần hỗ trợ và nơi cư trú.

Bước 3: Chọn phường xã, nhập số nhà, tên đường và nhấn nút gửi.

Hiện tại ứng dụng thuần Việt đang ưu tiên tiêm vắc xin cho tài xế và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội cùng Thành phố để góp phần giảm áp lực của đại dịch Covid-19 lên cộng đồng. Be Group và cộng đồng tài xế Be chấp nhận tạm thời bỏ qua toàn bộ doanh số và thu nhập trong giai đoạn này với tâm niệm rằng tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của tài xế, khách hàng và cộng đồng là mục tiêu quan trọng nhất.

Trong thời gian tới, Be dự kiến có thêm các tính năng trợ giúp cho các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện đăng ký hỗ trợ cho cộng đồng. Phía Be Group cũng cho biết những tổ chức muốn giúp đỡ cộng đồng, đang có nhu cầu vận chuyển, có thể kết hợp cùng Be để lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội.

Ngoài kênh tiếp nhận trực tiếp trên ứng dụng gọi xe, Be cũng đang tham gia công tác tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu hỗ trợ của người dân gặp khó khăn do dịch bệnh do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Be còn là thành viên của dự án “Tổng đài khẩn cấp tiếp nhận và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn TP. Các thành viên còn lại trong dự án gồm Thành đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với báo Tuổi Trẻ, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Công ty TNHH công nghệ XTEK, nhóm Người Việt thương nhau.

Hoạt động cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân TP.HCM đã được bắt đầu, cho thấy sự liên kết từ trực tuyến đến hành động ngoài đời thực

Còn tại Hà Nội, Be đang nhận nhiệm vụ từ UBND thành phố Hà Nội, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế thành lập đội xe phản ứng nhanh nhằm hỗ trợ cho các hoạt động y tế trên địa bàn thủ đô. Tất cả hoạt động hiện tại mà Be đang tham gia đều nằm trong chiến dịch “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”. Đây là một chiến dịch lớn, toàn diện mà ứng dụng này đang đồng loạt triển khai tại Hà Nội và TP.HCM và dự kiến là các tỉnh thành phố khác. Đây cũng là cách doanh nghiệp này hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 với phương châm: “Chống dịch như chống giặc”.

Có thể thấy, Be là một trong những doanh nghiệp “Make in Vietnam” đang phát huy tinh thần sáng tạo, linh hoạt. Trong giai đoạn bình thường, họ là chiếc cầu nối giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ với một hệ sinh thái mở đa dạng dịch vụ: vận chuyển, giao hàng, đi chợ hộ, mua vé máy bay, đổi điểm khách hàng thân thiết,… và ngân hàng số Cake by VPBank. Còn trong mỗi làn sóng Covid-19 tại Việt Nam, họ đang là chiếc cầu nối đưa người với người đến gần nhau hơn.