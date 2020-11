Sâu khủng lúc nhúc ăn trụi 500 cây sao đen ở Vũng Tàu

Theo ghi nhận của chúng tôi, hai hàng cây bên đường 2 Tháng 9, đoạn ngay cửa hàng xăng dầu số 1, P.11, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) những ngày qua chỉ còn những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá do sâu khủng tấn công. Thân cây xơ xác sau khi bị sâu ăn trụi lá Ảnh: Nguyễn Long

Trên những cành cây chỉ còn những tổ sâu to như ngón chân cái. Thân cây còn đầy những con sâu màu xanh to như ngón tay, dài khoảng 10cm đu bám. Dưới tán cây sao đen, phân sâu to và dày đặc.

Anh Trịnh Quốc Trung, nhân viên cửa hàng xăng dầu số 1 cho biết: “Loại sâu này xuất hiện gần 1 tháng nay. Ban đầu nó chỉ ăn lá ở vài cây nhưng 10 ngày nay thì hai hàng cây bên đường bị ăn sạch lá. Nhìn con sâu nào cũng to, thấy ớn lạnh luôn”.

Sâu lột xác thành con bướm đầy lông Ảnh: Nguyễn Long

Ông Lê Huy Hữu Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu cho biết, loại sâu này có tên khoa học là Spodoptera exigua. Khi sâu tấn công vào cây sẽ ăn trụi lá, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.

Từ ngày 27.10, khi phát hiện cây sao đen bị sâu tấn công thì công ty đã tổ chức phun xịt thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, số lượng sâu quá nhiều và sâu đã làm tổ nên phải phun nhiều lần mới diệt hết được.

Tổ sâu đầy trên nhành cây Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó loài sâu này đã tấn công các cây xanh ở TP.HCM, còn tại Bà Rịa – Vũng Tàu là lần đầu tiên loại sâu này xuất hiện, ông Hiệp cho biết thêm.

Theo thống kê, có khoảng 500 cây sao đen ở khu vực trên bị loại sâu khủng này tấn công gây trơ trụi lá.