Sẽ có 19.000 trẻ em khó khăn sẽ được tài trợ uống sữa trong năm 2021

Quản lý khách sạn Top Hotel Hữu Nghị (Hà Nội) cho biết, việc thu phí “cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch, an ninh trực” của người cách ly là do hiểu nhầm, nhân viên đánh máy diễn đạt không chính xác.