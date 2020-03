Shipper Huế đắt khách, tăng thu nhập mùa dịch Covid-19

Để có tiền xây trụ sở xã, UBND xã Diễn Hoàng (H.Diễn Châu, Nghệ An) huy động người dân đóng góp. Còn lãnh đạo phường Quỳnh Xuân (TX.Hoàng Mai, Nghệ An) bắt dân đóng tiền xây trường mầm non và bị tính lãi nếu chậm nộp.