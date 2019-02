Siêu thị nghỉ tết từ 2 - 4 ngày

Những ngày cận tết, các siêu thị tại Hà Nội luôn tấp nập người đến mua sắm. Nhằm phục vụ khách hàng kịp thời, nhất là trong những giờ cao điểm, các siêu thị đều tăng cường lượng nhân viên tại các bộ phận thu ngân, an ninh, nhân viên siêu thị...

Ông Vũ Thanh Tân, Phụ trách truyền thông hệ thống siêu thị Big C cho biết, tất cả các siêu thị Big C đều tăng thời gian phục vụ khách hàng và mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ.

Riêng ngày 4.2 (tức 30 Tết), các siêu thị mở cửa từ 7 giờ đến 12 giờ. Từ ngày 5 - 6.2 (mùng 1 và mùng 2 Tết) siêu thị đóng cửa. Ngày 7.2 (mùng 3 Tết) siêu thị mở cửa hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ.

Ghi nhận tại các siêu thị Big C, nhu cầu tiêu dùng các nhóm sản phẩm tươi như rau xanh, trái cây, thịt gia cầm, gia súc tăng mạnh.

Ông Tân cho hay: “Năm nay, Big C đã chuẩn bị nguồn cung ứng thịt lợn tăng khoảng 20%, thịt gia cầm tăng 25% so với Tết 2018. Dù nhu cầu mua sắm hàng thực phẩm tươi sống có tăng, Big C vẫn tự tin đảm bảo giá tốt nhất cho khách hàng”.

Ảnh T.Hằng Lượng khách hàng mua sắm tại siêu thị ngày giáp tết rất đông

Với hệ thống 50 siêu thị trên địa bàn Hà Nội, cùng chuỗi cửa hàng tiện lợi, Vinmart đã làm việc với các nhà cung cấp, dự kiến chuẩn bị 30 tấn thịt bò, 25 tấn thủy hải sản, 500 tấn rau, 1000 tấn trái cây, bánh mứt kẹo các loại khoảng 1.200 tấn, 1 triệu lít bia, 800 tấn gạo, 100 tấn thịt lợn…

Ông Trần Cứu Quốc, đại diện hệ thống siêu thị Vinmart cho hay: “Vinmart đã thuê thêm một kho lớn tại Bắc Ninh để dự trữ, bảo đảm ổn định nguồn hàng. Đồng thời, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn phục vụ người dân”.

Theo đại diện Vinmart, hệ thống này sẽ nghỉ từ 12 giờ ngày 4.2 (tức 30 Tết) và mở cửa trở lại vào ngày mùng 4 Tết (ngày 8.2).

Ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) cho biết, năm 2019 các địa điểm bán hàng của Hapro sẽ mở cửa đến chiều 30 Tết. Ngày mùng 4 Tết, hệ thống sẽ mở cửa 42 điểm bán hàng và từ ngày 5 Tết, đồng loạt mở cửa bình thường. Một số ít cửa hàng tiện ích tại trung tâm sẽ hoạt động xuyên tết.

Cũng giống như các siêu thị khác, hệ thống siêu thị Lotte mart tại Hà Nội nghỉ tết 2 ngày và mở cửa bình thường từ mùng 3 tết. Siêu thị Auchan hoạt động đến 17 giờ ngày cuối cùng của năm và mở cửa trở lại ngày mùng 3 tết Kỷ Hợi

Lý giải lý do không mở cửa sởm sau tết, đại diện một siêu thị cho hay, do người tiêu dùng vẫn còn có tâm lý tích trữ hàng hóa, thực phẩm trong 3 ngày tết. “Thực tế những năm trước cho thấy, số lượng người dân đến mua sắm không nhiều, thậm chí có những điểm bán hàng không có người mua. Trong khi chi phí trả lương cho nhân viên đi làm trong ngày tết cao gấp 3 lần ngày thường, chưa kể các chi phí điện, nước, hàng hóa đi kèm”, vị này cho biết.

Còn theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, việc siêu thị mở cửa xuyên tết còn có khả năng gây lãng phí bởi nhu cầu mua sắm không còn lớn. Sức mua giảm mạnh, mở cửa cũng không có người mua, trừ những người có nhu cầu phát sinh.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội, ước tính, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết đạt khoảng 28.500 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với dự trữ hàng hóa Tết năm 2018. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh thương mại dự kiến dự trữ và đưa ra thị trường giá trị hàng hóa khoảng 15.300 tỉ đồng.