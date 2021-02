Sơn Toa Việt Nam và ‘Sứ mệnh’ mang mùa xuân yêu thương cho các em nhỏ

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - không chỉ xoay quanh vấn đề “từ thiện”

Ông Liam Gordon Guise - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam phát biểu: “Bên cạnh việc xây dựng các chương trình thiện nguyện và tham gia vào các hoạt động từ thiện được các tổ chức kêu gọi; chúng tôi tâm niệm rằng có rất nhiều cách để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Trong nhiều năm vừa qua; chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới để cho ra đời những sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng. Đơn cử là các dòng sản phẩm dầu bóng cao cấp Con Vịt và Homecote không sử dụng chì và thủy ngân trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và hệ thống sản phẩm sơn trang trí đạt chứng nhận xanh Green Label từ hội đồng môi trường Singapore (sản phẩm không chứa APEO và phoóc-môn; hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi độc hại trong không khí thấp; không chứa các kim loại nặng như chì, thủy ngân, crom,…; an toàn cho người sử dụng).