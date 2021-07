Sống khổ trong dự án treo

Căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Huỳnh Tiết (79 tuổi, ở thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải) được xây dựng cách đây hơn 40 năm nhưng nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ trong ra ngoài căn nhà đều xuất hiện những vết nứt chằng chịt, nhưng khi gia đình ông có đơn xin chủ trương để sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão lại không được chính quyền chấp nhận vì căn nhà nằm trong vùng dự án.

“Năm 2015, một số người đến kiểm kê, đo đạc để đền bù đất ở, đất vườn lẫn đất ruộng. Thế nhưng, sau đó gia đình tôi chỉ nhận được tiền đền bù thu hồi ruộng, còn nhà và mảnh vườn đã 5 năm rồi chả thấy động tĩnh gì. Gia đình tôi cùng nhiều hộ dân khác đã hai lần gửi đơn kiến nghị sớm bố trí tái định cư để di dời nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Tiết nói.

Ông Huỳnh Tang (57 tuổi, thôn Tây Sơn Tây) cho hay căn nhà của gia đình ông xây dựng lâu nay đã bong tróc nhiều mảng tường. Những thanh gỗ gác mái đã bị mối mọt ăn mục nát nhưng không thể sửa chữa. “Mùa mưa bão phải mang đồ đạc qua nhà con cái ở nhờ vì sợ nó đổ sập bất cứ lúc nào. Ở trong vùng quy hoạch khiến cuộc sống người dân gặp vô vàn khó khăn. Chúng tôi không biết dự án này treo đến bao giờ nữa? Người dân khi nào mới được bố trí tái định cư?”, ông Tang buồn bã nói.

Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng diện tích hơn 985 ha do Công ty CP đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (Công ty Kỳ Hà Chu Lai) thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai thay mặt Công ty TNHH phát triển Nam Hội An thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 5 khu tái định cư với tổng diện tích gần 240 ha để có quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và nguồn vốn để đầu tư các khu tái định cư do Công ty TNHH phát triển Nam Hội An bố trí.