Dị tật sứt môi hở hàm ếch đâu chỉ là nỗi đau thể xác

Có được một khuôn mặt bình thường chính là ước ao rất lớn đối với họ.

Tại Việt Nam, ước tính cứ 500 đến 1.000 trẻ chào đời sẽ có 1 trường hợp bị dị tật sứt môi hở hàm ếch (SMHHE). Chị N.Tr chính là một trong những đứa trẻ không may chịu nỗi đau dị tật ấy.

Sinh ra mang trong mình dị tật sứt môi hở hàm ếch, từ những ngày tháng đầu đời, Tr phải trải qua biết bao ca phẫu thuật lớn nhỏ để điều chỉnh, hoàn thiện chức năng. Cứ tưởng sau phẫu thuật, Tr sẽ có được một diện mạo bình thường khi lớn lên như bao cô gái khác.

N.Tr với ngoại hình khiếm khuyết do dị tật SMHHE

Phẫu thuật dị tật sứt môi hở hàm ếch là phẫu thuật tạo hình, phục hồi chức năng cho môi, mũi, vòm miệng. Hoàn thiện được chức năng bên trong, còn di chứng để lại bên ngoài: mũi biến dạng, sập cánh mũi, sẹo môi, viền môi không đều do can thiệp vá môi lúc nhỏ không thể mất đi. Chính các di chứng, khiếm khuyết bên ngoài ấy khiến Tr nhận lấy những ánh mắt không thiện cảm của người khác. Tr phải chịu sự trêu chọc, đùa giỡn của bạn bè lúc còn đi học. Tưởng chừng những lời trêu đùa không ác ý nhưng chính là nhát dao đâm vào tim Tr mỗi ngày. Trưởng thành với bao tổn thương cùng gương mặt không lành lặn, Tr mang trong mình sự tự ti, mặc cảm. Cuộc sống, công việc cũng gặp không biết bao khó khăn.

N.Tr sau phẫu thuật thẩm mỹ mũi - môi do dị tật SMHHE 1 tháng

Từ nhỏ, Tr mơ ước trở thành cô giáo mầm non. Cô gái nhỏ luôn tự ý thức, để ước mơ trở thành hiện thực phải cố gắng học tập thật tốt. Nhưng dị tật sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh khiến giọng nói Tr khó nghe, không như bao người. Một cô giáo dạy trẻ giai đoạn tập nói mà bản thân phát âm không tròn vành rõ chữ, thì mấy ai dám gửi con cho Tr dạy dỗ?

Suốt một thời gian trăn trở với cánh cửa nghề nghiệp hạn hẹp, Tr đành bỏ dở ước mơ làm cô giáo, quyết định theo học ngành kế toán. Tr nghĩ: “Nghề này chỉ vật lộn con số hơn là giao tiếp nên sẽ dễ dàng với em hơn”. Thế nhưng, may mắn vẫn mãi không chịu mỉm cười với Tr. Sau khi tốt nghiệp, Tr vật lộn xin việc khắp nơi, không biết bao lần bị từ chối khi đến phỏng vấn chỉ vì lý do “ngoại hình không phù hợp, giọng nói khó nghe,…”.

Diện mạo N.Tr sau một năm phẫu thuật

Không thể từ bỏ thêm lần nữa, Tr kiên trì xin việc nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được nhưng không như bản thân mong muốn. Đây là một trong những lý do khiến Tr lang thang các cơ sở làm đẹp, tìm cách chỉnh lại dị tật vùng mũi - miệng do sứt môi hở hàm ếch gây ra. May mắn đã mỉm cười với Tr khi được chương trình “ Vì sống là sẻ chia ” do Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn tổ chức - hỗ trợ hơn 50% chi phí phẫu thuật chỉnh hình mũi - môi, hoàn thiện diện mạo.

Sau khi được Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Viết Trí cùng đội ngũ y bác sĩ của Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn phẫu thuật, Tr đã có diện mạo mới xinh đẹp hơn, tìm lại nụ cười tươi xinh và sự tự tin. Tr xúc động chia sẻ: “Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi không còn cảm giác mặc cảm, tự ti. Tôi cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với mọi người”.

