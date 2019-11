Khổ sở vì mũi hỏng do phẫu thuật 'lỗi' suốt 5 năm

Gian nan hành trình sửa mũi hỏng

Cũng như bao người phụ nữ khác, chị N. tìm đến phương pháp nâng mũi với mong muốn có được chiếc mũi thon gọn, cao đẹp hơn. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với chị. 4 lần phẫu thuật nâng mũi đều thất bại, thậm chí chịu cảnh mũi biến dạng khá nặng trong 5 năm liền.

Năm 2015, chị N. can thiệp nâng mũi bọc sụn lần đầu. Kết quả mũi bị nhiễm trùng do can thiệp sụn nâng mũi kém chất lượng. Không lâu sau đó, chị phải thực hiện phẫu thuật lần 2 để rút sụn. Những lần sửa mũi sau này hết lộ sống đến vẹo đầu mũi, chị gần như tuyệt vọng, rơi vào bế tắc.

Chị N. tâm sự trong nghẹn ngào: “Từ ngày sửa mũi, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc cả. Mỗi lần phẫu thuật kiêng cử, lo sợ đủ thứ, đến cả ngủ cũng không được nằm nghiêng vì sợ lệch, vẹo,... Kết quả lần nào cũng hỏng, suốt một thời gian dài tôi tự ti đến nỗi không dám đi đâu, không dám soi gương, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang vì sợ người khác nhìn vào mặt mình”.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Viết Trí (người trực tiếp khám và thực hiện phẫu thuật cho chị N.), tình trạng mũi hỏng sau phẫu thuật rất phổ biến. Trường hợp của chị N. mũi can thiệp khá nhiều lần, biến dạng nặng: “Vách ngăn mũi bên trong bị sụp vẹo hoàn toàn, sóng mũi lệch, đầu mũi vẹo, mô xơ cứng toàn bộ”.

Phẫu thuật lại là cách duy nhất để giải quyết những vấn đề chị N. đang mắc phải. “Cần bóc tách mô xơ, loại bỏ sụn nâng mũi cũ ra khỏi mũi, tạo hình lại sụn vách ngăn, nâng cao sụn vách ngăn để chống đỡ cho đầu mũi. Sử dụng sụn sinh học nâng cao sóng mũi, kết hợp sụn tự thân từ tai để bọc lại tạo hình đầu mũi”, bác sĩ Trí chia sẻ.

Ca phẫu thuật “định mệnh” kéo dài gần 3 tiếng diễn ra vào ngày đầu tháng 10 và kết quả giờ đây mỹ mãn ngoài mong đợi. Chị N. vô cùng hạnh phúc: “Hơn 5 năm rồi không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Đến tận bây giờ tôi mới tìm lại được giấc ngủ ngon và có thể tự tin khi đối diện với người khác. Nếu tôi gặp bác Trí ngay từ đầu thì tốt biết mấy”.

