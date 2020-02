Ngừa và hỗ trợ chữa bệnh văn phòng cùng xông hơi hồng ngoại

Tại quốc gia phát triển với điều kiện làm việc tốt như Mỹ vẫn có hơn 60% bệnh nhân mắc bệnh đau nhức, stress là người làm văn phòng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh nhân viên văn phòng trên toàn thế giới cần lưu tâm hơn nữa đến sức khỏe của mình.

Các chứng bệnh thường gặp ở dân văn phòng

Hầu hết mọi người quan niệm rằng công việc văn phòng thường nhẹ nhàng, được ăn mặc đẹp, sung sướng hưởng máy lạnh, ít phải ra đường. Mấy ai biết rằng nhân viên văn phòng cũng có nỗi khổ riêng. Cường độ làm việc cao, nhiều mối quan hệ chồng chéo, áp lực gia đình và áp lực xã hội luôn làm cho họ mệt mỏi quá độ, dễ mắc các chứng bệnh thần kinh như trầm cảm, rối loạn nhân cách...

Giới văn phòng gặp rất nhiều hệ lụy sức khỏe

Ngoài ảnh hưởng thần kinh, nhân viên văn phòng còn phải đối mặt với môi trường làm việc nguy hại cho sức khỏe: mỏi mắt vì thường xuyên nhìn máy vi tính, khô da vì hơi gió điều hòa, thể trạng yếu vì chênh lệch nhiệt độ đột ngột mỗi khi ra đường, dễ tăng cân vì ít vận động, đau cột sống vì phải ngồi liên tục 8 tiếng đồng hồ nơi công sở...

Phòng xông hơi hồng ngoại giúp ngừa và chữa trị bệnh văn phòng hiệu quả

Xông hơi hồng ngoại có tác dụng trị liệu toàn diện tinh thần và sức khỏe con người, giúp cơ thể nhẹ nhõm, phấn chấn hơn. Khi người bị stress công việc hưởng thụ 10 - 15 phút xông hơi, nồng độ hoocmol Adrenaline gây căng thẳng sẽ giảm khoảng 80%. Phương thức này thật sự hiệu quả và an toàn hơn hẳn so với việc trị liệu bằng thuốc an thần.

Xông hơi hồng ngoại giúp nhân viên văn phòng khỏe khoắn, tươi vui

Nhiệt hồng ngoại xuyên sâu vào da, làm giãn nở các mạch máu, vận hành lưu thông khí huyết đi khắp cơ thể, kích thích tái tạo các tế bào bị tổn thương. Quá trình hoạt động liên tục còn tiết ra endorphin - một hoạt chất giảm đau tự nhiên - hỗ trợ trị liệu các bệnh liên quan đến đau nhức cơ, xương, khớp. Do vậy, xông hơi hồng ngoại có thể phòng ngừa và cải thiện một số chứng bệnh văn phòng thường gặp.

Phòng xông hơi hồng ngoại thư giãn tinh thần, giúp công việc thuận buồm xuôi gió

Hãy hình dung khi bạn bước vào phòng xông hơi hồng ngoại và buông bỏ mọi thứ? Bạn như đang đắm mình trong thế giới hoàn toàn cách biệt. Ở thế giới tĩnh mịch và yên bình, bạn tạm thoát khỏi những bộn bề lo toan của cuộc sống. Cho đến khi kết thúc trị liệu, bước ra ngoài, bạn thấy tinh thần minh mẫn, cảm giác sảng khoái dâng tràn. Mọi phiền muộn, lo âu đã theo mồ hôi cuốn trôi sạch sẽ.

Thường xuyên xông hơi hồng ngoại tăng cường giảm chứng stress ở văn phòng

Tâm trí sáng suốt, bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp công việc suôn sẻ. Thần sắc tươi tỉnh, bạn có thể tạo niềm tin nơi đồng nghiệp và đối tác. Cơ thể khỏe mạnh, bạn có thể an tâm làm việc, không bị những cơn đau làm phiền trong hiện tại, cũng như phòng và chữa bệnh văn phòng hiệu quả trong tương lai. Năng lượng tràn đầy, bạn sẽ có hứng thú giúp công việc hiệu quả.

Theo đánh giá từ các khách hàng của Viên Mỹ sau 1 tháng sử dụng thiết bị, họ đều rất hài lòng về công dụng của phòng xông hơi hồng ngoại. Họ cho biết từ khi lắp đặt phòng xông hơii hồng ngoại tại nhà, công việc luôn thuận lợi. Nhiều khách hàng niềm nở tiết lộ, không chỉ công việc mà các vấn đề tài chính, xã hội, gia đình và kể cả đời sống sinh hoạt vợ chồng cũng trở nên suôn sẻ hơn trước.

Hãy đến ngay Viên Mỹ để trang bị phòng xông hơi hồng ngoại giúp bạn tràn đầy sinh lực làm việc

Viên Mỹ hiện là nhà phân phối hàng đầu sản phẩm phòng xông hơi hồng ngoại với thiết kế hiện đại, màu sắc trang nhã, mẫu mã đa dạng, giá cả phù hợp với năng lực tài chính. Ngoài ra, Viên Mỹ còn thiết kế và lắp đặt phòng xông hơi hồng ngoại theo ý tưởng và kích thước mà bạn mong muốn.

Viên Mỹ cung cấp nhiều mẫu phòng xông hơi hồng ngoại nhỏ gọn, dễ lắp đặt tại nhà

Hãy đến ngay Viên Mỹ để được tư vấn, tham quan và chọn mua thiết bị xông hơi hồng ngoại giúp phòng và chữa trị bệnh văn phòng, cho bạn tinh thần cùng sức khỏe để hoàn thành tốt công việc, mang thành công đến gần bạn hơn.