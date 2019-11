Tăng cường sức khỏe của người cao tuổi cùng chậu xông hơi chân

Chính vì thế, chậu xông hơi chân rất phù hợp để trang bị tại nhà. Nhất là với những gia đình có người già thì dụng cụ chăm sóc sức khỏe này thật sự hữu ích và cần thiết. Bởi khi bước vào tuổi “xế chiều”, cơ thể hay bị hạn chế về vận động, đi đứng, gây không ít khó khăn cho bản thân và ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình.

Người cao tuổi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe

Biểu hiện sự suy yếu sức khỏe của người cao tuổi thường là đau nhức cơ khớp, mất ngủ. Thoái hóa khớp là bệnh mạn tính xảy ra ở người trên 40 tuổi. Dấu hiệu nhận biết là đau âm ỉ tại khớp bị thoái hóa; cứng khớp vào buổi sáng và có thể xuất hiện tiếng kêu lục cục trong khớp. Đặc biệt, khi thay đổi thời tiết hoặc trời lạnh, người cao tuổi mắc thoái hóa khớp lại càng đau đớn hơn.

Xông hơi chân giúp cải thiện sức khỏe người cao tuổi

Hệ quả nhức mỏi cơ khớp cộng với tuổi cao là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mất ngủ ở người già. Khi tình trạng này diễn ra thường xuyên sẽ làm người cao tuổi trở nên mệt mỏi, trầm cảm, suy nhược nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc điều trị có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn đến thần kinh và thể chất của người cao tuổi. Để cải thiện sức khỏe, thực hiện xông hơi chân là phương pháp spa trị liệu tự nhiên, đem đến nhiều kết quả tích cực.

Xông hơi chân giúp tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi

Nhiệt nóng tỏa ra trong chậu xông hơi chân sẽ tác động đều từ bàn chân đến đầu gối. Sự tác động này sẽ đưa nhiệt thâm nhập sâu vào bên trong, giải tỏa tắc nghẽn huyệt vị, làm lưu thông khí huyết. Chính vì vậy, xông hơi chân giúp giảm đau nhức, cũng như hỗ trợ các khớp hoạt động dễ dàng. Bên cạnh đó, nhờ liệu pháp này, hệ miễn dịch cũng được tăng cường, phòng chống hiệu quả một số bệnh cảm mạo mà người cao tuổi hay gặp.

Xông hơi chân hỗ trợ người cao tuổi giảm đau nhức khớp và ngủ ngon hơn

Sau mỗi lần xông hơi chân, người cao tuổi sẽ cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần dễ chịu, vui vẻ. Để quá trình trị liệu đạt kết quả cao nhất, người cao tuổi có thể xông hơi chân với thảo dược, muối khoáng hay tinh dầu phù hợp. Các dưỡng chất thiên nhiên mang tác dụng sát khuẩn cao, tăng khả năng bảo vệ sức khỏe. Hơn nữa, hương thơm thảo dược còn xoa dịu tinh thần, điều hòa cảm xúc, đem đến sự thư giãn tuyệt vời cho người cao tuổi. Nhờ vậy, người cao tuổi dễ dàng ngủ ngon sâu hơn, xóa bỏ mệt mỏi, lo âu, trầm cảm. Đời sống tinh thần và thể chất được nâng cao rõ rệt.

Chậu xông hơi chân dễ sử dụng và an toàn cho người cao tuổi

Thiết bị có kiểu dáng sáng tạo, cho phép người xông sử dụng ở nhiều tư thế khác nhau. Người cao tuổi có thể vừa xông chân vừa đọc sách, xem tivi mà không hề cảm thấy vướng víu, khó chịu. Ngoài ra, chất liệu gỗ thông từ thiết bị một mặt tạo sự ấm áp, gần gũi, mặt khác còn chống khuẩn, giữ nhiệt tốt.

Chậu xông hơi chân do Viên Mỹ cung cấp dễ sử dụng, an toàn với người cao tuổi

Thiết bị sử dụng tính năng xông ướt hoặc xông hồng ngoại. Người cao tuổi chỉ cần bật công tắc lên là đã có thể hưởng thụ trị liệu. Cách sử dụng chậu xông hơi chân dễ nhớ, dễ làm và nhất là đảm bảo sự an toàn cho người cao tuổi. Do vậy, trang bị chậu xông chân tại nhà là điều cần thiết để hỗ trợ người cao tuổi thư giãn, tăng cường sức khỏe.

Những lợi ích thiết thực từ chậu xông hơi chân đã và đang bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp họ luôn vui vẻ và lạc quan. Cuộc sống gia đình vì vậy cũng trở nên thoải mái, hạnh phúc hơn.

Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi với trị liệu xông hơi chân.

