Sứ mệnh sống xanh của LG: Thay đổi lớn bắt đầu từ bên trong nhà bạn

Người tiêu dùng trẻ tiên phong tạo nên lối sống xanh

Người tiêu dùng trẻ, hiện đại nhận thức được rằng hành trình sống xanh được bắt nguồn từ những thay đổi nhỏ. Không chỉ tái sử dụng các loại túi giấy/túi vải, các đồ dùng bằng nhựa tái chế.v.v.. người dùng ngày nay nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn và lắp đặt các thiết bị điện tử gia dụng mang tính bền vững nhằm chung tay vì mục đích “hóa xanh” môi trường. Đồng hành cùng lối sống xanh trong thời đại mới, LG luôn nghiên cứu và cho ra đời các dòng thiết bị cải tiến công nghệ tiện dụng và tiêu thụ điện năng hợp lý hơn.

Điển hình, máy giặt LG lồng ngang ứng dụng công nghệ AI DD - động cơ truyền động trực tiếp tích hợp trí tuệ nhân tạo vận hành dựa trên việc nhận biết khối lượng giặt và chất liệu vải để tự động chọn lựa chế độ giặt tối ưu nhất, vừa giúp giặt sạch quần áo, vừa bảo vệ sợi vải bền tốt đến 18%. Công nghệ DUAL Inverter Heat Pump™ trên cả máy giặt và máy sấy thế hệ mới của LG giúp tiết kiệm điện tối đa trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, LG Styler với công nghệ True Steam có thể loại bỏ lên tới 99,9%(*) vi khuẩn có trong quần áo và các vật dụng bằng vải có nguy cơ gây kích ứng da và các bệnh hô hấp.

Các dòng TV mới của LG đều sử dụng tấm nền được chứng nhận thân thiện với môi trường bởi tổ chức kiểm định uy tín SGS (Thụy Sỹ). Đặc biệt dòng LG OLED sử dụng chất liệu bán dẫn hữu cơ tự phát sáng, không chứa thuỷ ngân hay kim loại nặng, không cần tới đèn nền LED xanh nhằm không gây hại cho đôi mắt, sức khoẻ người sử dụng. Với công nghệ tự phát sáng, LG OLED cũng sử dụng ít thành phần nhựa hơn so với TV LED-LCD thông thường, giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tủ lạnh LG French Door tiết kiệm điện năng còn giúp người dùng giảm bớt nỗi bận tâm về vi khuẩn sinh sôi, mùi hôi trong tủ lạnh bằng công nghệ HygieneFresh+™ khử khuẩn đến 99,999%(**) 5 loại vi khuẩn điển hình (kiểm nghiệm bởi Intertek); chức năng thanh lọc nước với tia UV-Nano loại sạch 99,999%(***) vi khuẩn để nước đạt độ tinh khiết, an toàn.

Trong năm 2021, LG cho ra mắt dòng sản phẩm điều hòa cao cấp LG DUALCOOL mẫu APIUV (9.000 BTU và 12.000 BTU) sở hữu công nghệ UV NanoTM (sử dụng đèn UV LED) và công nghệ lọc khí Plasmaster Ionizer có khả năng ức chế các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phổ biến cả bên trong lẫn bên ngoài điều hòa nhằm cải thiện chất lượng không khí tối ưu.

Ngoài ra, ứng dụng ThinQ™ của LG giúp các thiết bị dễ dàng được kết nối. Người dùng chủ động theo dõi và điều khiển các thiết bị mọi lúc mọi nơi, kiểm soát mức tiêu thụ điện năng hoặc tải thêm các chu trình khác trên hệ thống, tự chẩn đoán các trục trặc xảy ra khi vận hành (nếu có).

LG cùng người dùng xây dựng tương lai xanh bền vững

LG lên kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí carbon từ 1,9 triệu tấn trong năm 2017 xuống còn 960.000 tấn trong năm 2030 thông qua việc sử dụng các hệ thống quản lý năng lượng và mở rộng việc sử dụng năng lượng mặt trời tại các nhà máy và văn phòng. LG còn có kế hoạch đẩy mạnh việc tham gia cơ chế phát triển sạch (CDM: Clean Development Mechanism) do Liên hợp quốc (LHQ) dẫn đầu, cho phép trao đổi hạn ngạch khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong các dự án ở các nước đang phát triển.

“Care for What You Wear” là chiến dịch nâng cao nhận thức về rác thải thời trang toàn cầu, đồng thời phản ánh triết lý hoạt động của LG - ESG được chú ý gần đây. LG đã bắt tay cùng với nhà bán lẻ thời trang cao cấp trực tuyến Net-A-Porter ra mắt dòng quần áo phiên bản giới hạn mang tên “Bộ sưu tập bền vững LG X Net-A-Porter” mang lại một khái niệm mới về thời trang ứng dụng và trách nhiệm bảo vệ môi trường thông qua quần áo chúng ta lựa chọn.

Những nỗ lực và đóng góp của LG cho một thế giới xanh hơn đã được ghi nhận trên toàn cầu đặc biệt là tại những quốc gia mà doanh nghiệp đang hoạt động. Cụ thể, LG được vinh danh thứ 13 trong bảng xếp hạng các Tập đoàn bền vững được chứng nhận bởi Corporate Knights và nằm trong danh sách Clean200 (Bảng xếp hạng dựa trên doanh thu từ hoạt động kinh doanh sạch của 200 Tập đoàn hàng đầu thế giới được thành lập vào năm 2016).

Cùng chung tay tạo nên những khác biệt xanh ngay trong chính mỗi căn nhà là sứ mệnh của LG.

(*): Kết quả dựa trên thử ngiệm của Hiệp hội Điện, Điện tử và Công nghệ Thông tin VDE (Đức) trên loại vi khuẩn E.coli và S.aureus

(**), (***): Theo thí nghiệm của tổ chức Intertek trên 5 loại vi khuẩn trong 4 giờ