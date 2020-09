Sự thật vụ kéo đến chém người sau khi bị nhắc nhở 'đua xe'

3 người bị tạm giữ

Sau khi câu chuyện quá ngang ngược và manh động được đăng tải trên mạng xã hội , đã có trên 2.000 lượt chia sẻ cùng hàng vạn lượt tương tác. Nhiều bình luận của cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước những hành vi côn đồ , việc tụ tập đua xe “phá làng phá xóm” và đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm.

Một tài khoản viết: “Suy thoái về đạo đức của rất nhiều người hiện nay. Nhà nước cần áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn nữa”. Nhiều cư dân mạng cũng nhanh chóng điểm mặt những loại xe mà “quái xế” hay sử dụng và độ xe để đua và đề nghị: “Nhà sản xuất ngừng cho ra những loại xe của “racking boy” để dân đỡ khổ”…

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, liên quan vụ việc trên, ngày 3.9 Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ 3 nghi can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Trần Văn Vũ (42 tuổi), Lê Hoàng Tú (23 tuổi), Trần Văn Cao (36 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Công an nói gì ?

Theo thông tin từ Cơ quan Công an P.An Phú (TP.Thuận An), đơn vị này có tiếp nhận tố giác của chị Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi, ngụ KP.1B) về việc chồng chị là anh Nguyễn Hoàng Tâm (37 tuổi) bị một nhóm người dùng hung khí đánh trọng thương tại nhà. T

heo điều tra của công an, chiều 2.9 anh Tâm tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà riêng thì Trần Ngọc G. (15 tuổi, con của Trần Văn Vũ) đi xe máy chở theo 1 người chạy ngang qua nẹt pô, rú ga . Anh Tâm thấy vậy, gọi G. lại để nói chuyện, yêu cầu không được rú ga trước cửa nhà. Khi thấy anh Tâm nhắc nhở G. thì có 2 người (chưa xác định lai lịch) đang nhậu trong nhà anh Tâm đi ra đánh vào đầu G. Sau đó, G. đi về thì những người trong nhà anh Tâm cũng giải tán.

G. chạy xe về một công ty vận tải ở gần nơi xảy ra vụ việc nói cho cha mình là Trần Văn Vũ biết chuyện vừa bị đánh. Thấy con bị thương ở đầu, Vũ điện thoại cho Tú, Cao và một người tên Linh (chưa xác định lai lịch) mang theo tuýp sắt kéo đến nhà anh Tâm. Khi nhóm của Vũ đến nhà thì chị Trang và anh Tâm đứng ra nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Tâm chạy vào nhà lấy 1 dao tự chế ra chém nhưng Vũ dùng tuýp sắt đỡ được. Tú và Cao thấy vậy dùng gạch đá ném vào người khiến Tâm ngã xuống đất, văng dao khỏi tay. Lúc này, Vũ 2 tay cầm 2 tuýp sắt đánh Tâm, còn Tú và Cao thì dùng ly thủy tinh (ở trên bàn nhậu sinh nhật) đánh vào đầu. Thấy anh Tâm gục xuống, máu me bê bết, nhóm của Vũ mới rút khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thuận An đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt các nghi can đưa về trụ sở phục vụ điều tra. “Điều tra ban đầu cho thấy trong vụ việc này nếu mỗi người kiềm chế hơn một chút thì đã không có hậu quả đáng tiếc này”, một cán bộ công an nhìn nhận.