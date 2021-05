Suy giãn tĩnh mạch - bệnh lý không thể chủ quan

Những người có nguy cơ mắc suy giãn tĩnh mạch cao

Suy giãn tĩnh mạch là bệnh mạn tính, thường gặp ở những người làm công việc có đặc thù đứng lâu, ngồi nhiều như giáo viên, bác sĩ, nhân viên bán hàng, nhân viên văn phòng... Theo đó, những dấu hiệu của bệnh suy giãn tĩnh mạch là đau chân, sưng phù chân, nặng chân, chuột rút về đêm, nổi gân xanh ở bắp chân...

Đặc biệt, tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số người mắc bệnh. Cứ khoảng 2 - 3 bệnh nhân mắc bệnh thì mới có một bệnh nhân nam. Việc thường xuyên mang giày cao gót, mặc quần áo bó sát sẽ tăng áp lực đến hệ tĩnh mạch ngoại biên, gây tăng áp lực lên chân, dẫn đến tình trạng suy giãn tĩnh mạch chi dưới ở phụ nữ. Một trong những lý do nữa giải thích cho tỷ lệ nữ giới có thể mắc bệnh cao là do khi mang thai, các hormone tăng tiết và thay đổi một cách đột ngột, lượng nội tiết tố nữ tăng cao và khi thai to gây chèn ép tĩnh mạch cản trở máu về tim là nguyên nhân gây ra giãn tĩnh mạch chân.

Người bị bệnh béo phì cũng là đối tượng dễ bị bệnh giãn tĩnh mạch chân. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, ít chất xơ, lại ít vận động. Bên cạnh đó, cơ thể nặng nề dẫn đến áp lực lớn dồn đến chân và gây ra bệnh suy giãn tĩnh mạch.

Ngoài ra, các đối tượng như người cao tuổi, người từng trải qua phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, mổ niệu, người nằm bất động do tai biến, bó bột, hoặc người thường xuyên làm việc trong môi trường nhiệt độ cao... cũng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Thay đổi lối sống khi phát hiện bệnh…

Suy giãn tĩnh mạch thường tiến triển các triệu chứng tăng dần theo thời gian, nhưng không quá dồn dập nên thường xuyên bị bỏ qua dấu hiệu dẫn đến người bệnh phát hiện khi bệnh đã nặng, có thể để lại nhiều biến chứng rất nặng nề... Do vậy người bệnh cần đến các bệnh viện để được tư vấn và điều trị ngay khi có biểu hiện của bệnh.





Người bệnh cũng cần thay đổi chế độ sinh hoạt, tránh những công việc phải đứng lâu, ngồi nhiều, mang vác nặng hoặc làm việc ở những môi trường ẩm thấp, đồng thời tập những bài tập dành cho chân để tăng cường sức co bóp của cơ, giống như một cái máy bơm đưa máu về tim. Ngoài ra, kê cao chân khi ngồi hoặc ngủ cũng là thói quen rất có lợi cho việc lưu thông máu ở các tĩnh mạch khi đôi chân phải đứng hay ngồi một chỗ quá lâu.

Uống nước nhiều mỗi ngày cũng sẽ giúp cho tuần hoàn máu được lưu thông ổn định. Khi các mạch máu, tĩnh mạch luôn khỏe mạnh thì không có lý do gì căn bệnh giãn tĩnh mạch chân có thể xuất hiện.

Quần áo hoặc giày chật có thể hạn chế lưu lượng máu ở chân và làm tăng nguy cơ suy tĩnh mạch mạn tính. Giày cao gót cũng có thể cản trở lưu lượng máu ở chân. Vì lý do này, các bác sĩ khuyên phụ nữ không nên đi giày cao trong thời gian dài hoặc đi giày gót thấp.

Và áp dụng phương pháp điều trị sớm

Ở một số người, giãn tĩnh mạch chỉ đơn giản là vấn đề thẩm mỹ. Ở những người khác, căn bệnh gây đau đớn và nhiều vấn đề nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, giãn tĩnh mạch có thể báo hiệu nguy cơ cao hơn đối với các bệnh lý khác liên quan đến hệ tuần hoàn. Huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ làm chân nóng, sưng đỏ, đau nhức nhối, ngứa, có thể bị chảy máu, nhiễm trùng thứ phát. Trường hợp huyết khối tĩnh mạch sâu có thể nguy hiểm tới tính mạng do huyết khối có thể bong và đi lên phổi gây tắc mạch phổi.

Vì vậy, ngoài nâng cao ý thức, thay đổi lối sống, người bệnh cần tuân thủ điều trị thuốc cùng việc kiểm soát để sống an toàn với bệnh. Thuốc là một trong những phương pháp điều trị nội khoa suy giãn tĩnh mạch. Cơ chế hoạt động chính của các thuốc trợ tĩnh mạch là giúp tăng trương lực và tăng tính thẩm thấu của tĩnh mạch.

