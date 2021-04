Tại sao phải giảm bớt tiêu thụ điện trong giờ cao điểm?

Theo Quy định tại Điều 5, Thông tư 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành, giờ cao điểm mà chúng ta nên lưu ý hạn chế sử dụng điện năng gồm từ 9g30 - 11g30 và 17g - 20g các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Đây là khung giờ mà lượng điện được tiêu thụ nhiều nhất. Vì thế, nếu chúng ta sử dụng điện năng lãng phí, dùng quá nhiều thiết bị điện cùng lúc thì sẽ dẫn đến tình trạng quá tải điện.

Theo PGS.TS Bùi Xuân Hồi - Giảng viên Kinh tế Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, vào giờ cao điểm, nhu cầu sử dụng điện nhiều, hệ thống phải huy động hết hoặc gần hết công suất để đáp ứng. Ngành điện lực phải huy động nguồn từ nhiều nhà máy điện, thậm chí huy động cả nguồn điện chạy bằng dầu mức chi phí cao.

Hơn nữa, vào giờ cao điểm, giá bán điện có sự chênh lệch rất lớn so với giá bán điện giờ thấp điểm. Ví dụ: Tại biểu giá bán lẻ điện kinh doanh, với mức điện áp dưới 6KV, giá bán điện vào giờ thấp điểm là 1.622 đồng/kWh thì giá cao điểm là 4.587 đồng/kWh. Như vậy, chi phí điện năng vào giờ cao điểm gấp 2,8 lần so với giá điện thấp điểm. Chính vì thế, các hộ kinh doanh, sản xuất nên hạn chế tiêu thụ điện năng vào giờ cao điểm để vừa tiết kiệm chi phí điện, vừa không gây lãng phí nguồn điện năng.

Để nhiệt độ điều hòa trong khoảng từ 26-28 độ C để tiết kiệm điện

Bên cạnh đó, nếu chúng ta sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng cùng lúc vào giờ cao điểm còn có thể làm hỏng các linh kiện bên trong thiết bị đó. Bởi khi dòng điện suy yếu cũng đồng nghĩa điện áp cung cấp không đủ để thiết bị hoạt động, chẳng hạn như tủ lạnh cần điện áp 220v mà giờ cao điểm điện áp chỉ còn 180v, như vậy sẻ khiến tủ không đông đá…

Do đó, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm không chỉ giúp nguồn điện năng duy trì trạng thái ổn định, nâng cao chất lượng điện mà còn tăng hiệu suất kinh doanh, sản xuất đảm bảo sự sinh hoạt của người dân.

Làm thế nào để giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm

Để giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm, đồng thời hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng nên thay đổi cách sử dụng các thiết bị điện tiêu tốn nhiều điện năng. Một trong những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất hiện nay là máy điều hòa nhiệt độ. Đây là thiết bị làm mát được yêu thích và ứng dụng rộng rãi trong các hộ gia đình, doanh nghiệp. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, điều hòa được sử dụng nhiều hơn, gần như thường xuyên và liên tục. Vậy sử dụng điều hòa như thế nào để tiết kiệm điện và hiệu quả nhất? EVNHANOI khuyến cáo khách hàng sử dụng điện cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà chỉ khiến tốn điện, hại máy và không đảm bảo sức khỏe. Trong trường hợp chưa đủ mát, người dùng có thể bật thêm quạt gió kết hợp, sẽ giúp tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn. Ngoài ra, việc không thường xuyên vệ sinh điều hòa cũng là nguyên nhân gây lãng phí điện năng. Sau một thời gian sử dụng, các lưới lọc gió và hốc đẩy gió lạnh thường bị bẩn, thậm chí rêu mốc khiến máy lạnh hoạt động kém hiệu quả, tốn điện gây hại sức khỏe.