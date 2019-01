Tài xế chở sinh viên du lịch rơi xuống vực đèo Hải Vân có thể bị khởi tố

[VIDEO] Tai nạn trên đèo Hải Vân: Nước mắt vĩnh biệt cô nữ sinh tên Thảo

Chiều 9.1, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã giao cơ quan điều tra Huyện Phú Lộc thụ lý vụ án, xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Trương Anh Minh (48 tuổi, ngụ P. 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Huy Đạt Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, trưởng Công an Huyện Phú Lộc cho biết thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, cơ quan điều tra Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án, bị can. Theo đó, lái xe Trương Anh Minh có thể sẽ bị khởi tố hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

[VIDEO] Tai nạn trên đèo Hải Vân: Nước mắt vĩnh biệt cô nữ sinh tên Thảo