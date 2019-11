Tài xế công nghệ không vì khoản phí nhỏ mà từ bỏ thu nhập của cuốc xe

Đại diện Grab khẳng định, số lần hủy chuyến với lý do “Hành khách không tới” để nhận phí “Xe chờ quá 5 phút” là có giới hạn. Nếu đối tác tài xế hủy chuyến với lý do “Hành khách không tới” quá số lần quy định thì sẽ không thể hủy chuyến với lý do này. Grab còn thể hiện sự công bằng khi đưa ra những chế tài đối với các tài xế có hành vi gian lận. Nếu phát hiện tài xế có dấu hiệu gian lận, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài 24/7 của Grab qua hotline 028.71087108 để được hỗ trợ.