Tạm ngừng phiên tòa trong sự vui mừng của đại diện nguyên đơn

Tiến trình của vụ kiện Ngày 14.2.2019, Thiên Phú nộp đơn khởi kiện tại TAND Q.7, TP.HCM yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản là dự án Hòa Lân và tuyên hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá dự án Hòa Lân vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Ngày 10.3.2019, Thiên Phú khởi kiện bổ sung yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng với Agribank. 10.3.2019, Thiên Phú nộp đơn yêu cầu TAND Q.7 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm chuyển dịch quyền sử dụng đất với toàn bộ dự án Hòa Lân. Ngày 14.3.2019, TAND Q.7 ban hành Quyết định 33/2019/QĐ- BPBD để yêu cầu Thiên Phú thực hiện biện pháp bảo đảm với số tiền 1 tỉ đồng (trong khi Công ty Kim Oanh đã bỏ vào dự án này số tiền lên đến gần 1.500 tỉ đồng). Ngày 15.3.2019, TAND Q.7 ban hành Quyết định 01/2019/QD0-BPKCTT đúng như yêu cầu của Thiên Phú. Ngày 28.6.2019, Công ty Kim Oanh gửi đơn đến Chánh án TAND Tối Cao khiếu nại việc TAND Q.7 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh và đề nghị hủy bỏ quyết định này. Ngày 2.8.2019 Thiên Phú nộp đơn khởi kiện bổ sung. Ngày 15.10.2019 và 15.11.2019, TAND Q.7 thực hiện kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Ngày 7.01.2020, TAND Q.7 ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, theo đó, vụ án sẽ được xét xử công khai vào ngày 6.2.2020 và phiên tòa này bị hoãn (lần 1) vì đại diện Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn vắng mặt. Ngày 5.3 và 10.3.2020, TAND Q.7 tiếp tục mở lại phiên tòa, đến ngày 11.3.2020 thì TAND hoãn phiên tòa (lần 2) vì lý do liên quan đến dịch Covid-19 Ngày 28.3.2020, ông Bùi Thế Sơn – Giám đốc Công ty Thiên Phú bị Cơ quan CSĐT-Bộ Công An bắt tạm giam, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bồi thường tái định cư tại dự án Hòa Lân. Ngày 30.3.2020, bà Phạm Thị Hường và bà Nguyễn Ngọc Kim Châu có đơn đề nghị gửi TAND Q.7 tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan do họ đã nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty Thiên Phú và được TAND Q.7 chấp thuận ngày 28.4.2020. Ngày 18.5.2020, bà Hường và bà Châu nộp các yêu cầu độc lập cho TAND Q.7. Ngày 18.5.2020, ông Bùi Thế Sơn có đơn gửi TAND Q.7 đề nghị rút đơn khởi kiện của Công ty Thiên Phú và đơn đề nghị hủy toàn bộ ủy quyền của ông Sơn cho ông Tuấn. 26.6.2020, TAND Q.7 ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, theo đó, vụ án sẽ được xét xử công khai vào ngày 14.7.2020. Vào ngày xét xử, người đại diện cho bà Hường, bà Châu đề nghị hoãn phiên tòa và tạm đình chỉ vụ án. TAND Q.7 hoãn phiên tòa (lần 3) và thông báo xét xử vào ngày 4.8.2020. Trong các ngày 4,5,6, 13 và 14.8.2020, TAND Q.7 tiếp tục xét xử vụ án. Sáng 20.8, mở lại phiên tòa, Thẩm phán Lê Thị Phơ - Chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ.