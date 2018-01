Đây là một trong 8 cây cầu thép dây văng, theo bà Trần Uyên Phương - Phó TGĐ Tân Hiệp Phát, do nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh hoàn thành trước Tết Nguyên đán để đưa vào phục vụ bà con tại các địa phương: Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau.

Miệt biển Vĩnh Tân (TX.Vĩnh Châu - Sóc Trăng) được biết đến là một xã nghèo có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm 63,7%), cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Cũng như những xã khác, người dân Vĩnh Tân sống chủ yếu dựa vào nuôi trồng thủy sản, và là thủ phủ hành tím của miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên, cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế chưa phát triển như kỳ vọng do hạ tầng cầu đường cản trở giao thương.

Cầu Xẻo Su bắc qua kinh Trà Miên, là cây cầu làm bằng gỗ từ năm 2000, nằm trên tuyến đường chính nối liền 3 ấp Xẻo Su, Năm Căn và Điền Giữa, chính vì vậy phương tiện qua lại rất nhiều. Người dân và các nhà buôn nhỏ lẻ nơi đây thường xuyên vận động cùng nhau sửa chữa, chắp vá lại cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng để mọi người qua lại. Qua 17 năm gánh lưu lượng người qua lại vận chuyển hàng hóa, cầu gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của người dân khi qua cầu. Cầu Xẻo Su bắc qua kinh Trà Miên, là cây cầu làm bằng gỗ từ năm 2000, nằm trên tuyến đường chính nối liền 3 ấp Xẻo Su, Năm Căn và Điền Giữa, chính vì vậy phương tiện qua lại rất nhiều. Người dân và các nhà buôn nhỏ lẻ nơi đây thường xuyên vận động cùng nhau sửa chữa, chắp vá lại cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng để mọi người qua lại. Qua 17 năm gánh lưu lượng người qua lại vận chuyển hàng hóa, cầu gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của người dân khi qua cầu.

Thế nhưng từ ngày 15.1, hàng vạn người dân Xẻo Su không còn phải lo lắng về cây cầu mỗi khi qua lại nữa. Cây cầu thép dây văng Dr Thanh - Xẻo Su trị giá 700 triệu đồng, món quà tết mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh tặng người dân nơi đây đã chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng thay thế cho cây cầu cũ. Cây cầu thép dây văng Dr Thanh - Xẻo Sui được xây trong vòng 1 tháng, có chiều dài 32 m, rộng 2,5 m, nối liền đôi bờ kinh Trà Miên.

Một người dân tại ấp Xẻo Su hồ hởi cho biết, từ ngày bắt đầu khởi công xây cầu tới nay, ngày nào ông và bà con cũng ra đây nhìn cây cầu mới được hình thành trong niềm mơ ước và ngóng chờ ngày khánh thành cầu. Một người dân tại ấp Xẻo Su hồ hởi cho biết, từ ngày bắt đầu khởi công xây cầu tới nay, ngày nào ông và bà con cũng ra đây nhìn cây cầu mới được hình thành trong niềm mơ ước và ngóng chờ ngày khánh thành cầu.

Cây cầu đưa vào sử dụng đã giúp bà con giao thương, làm ăn tốt hơn. Chẳng hạn như giá tôm của bà con được thương lái thu mua tăng thêm từ năm, bảy đến cả chục ngàn đồng một ký. Người dân Vĩnh Tân đang đứng trước cơ hội làm ăn, buôn bán đáng kể nhờ cây cầu Dr Thanh - Xẻo Su. Điều này giải thích vì sao hàng ngàn bà con ngày đêm mong ngóng cây cầu hình thành. Có thể thấy cây cầu Dr Thanh - Xẻo Sui đang mở ra một năm mới với hy vọng vào một tương lai tươi sáng, ấm no hơn cho gần 4.000 hộ gia đình với đa phần là đồng bào Khmer nơi xứ biển nghèo này.

Tuần trước, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đã khánh thành cây cầu Dr Thanh - Vàm Cái Ngãi, tại Thốt Nốt - Cần Thơ. Cây cầu đem lại niềm vui cho 3.000 hộ gia đình tại địa phương không những trong dịp tết mà còn thuận lợi sau này trong làm ăn. Nằm bên bờ sông Hậu, P.Trung Kiên nhìn ra cù lao Tân Lập, bắt lên vườn cò Bằng Lăng, có những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, hệ thống giao thông đường bộ trước đây như nghẽn lại với cây cầu gỗ bạch đàn bắc ngang vàm Cái Ngãi với tuổi đời gần 20 năm đã xuống cấp trầm trọng.

Tân Hiệp Phát cho biết, tới trước Tết Nguyên đán, tập đoàn sẽ trao tặng tổng cộng 8 cây cầu từ chương trình “Nhịp cầu ước mơ” làm quà tết cho người dân các địa phương nghèo miền Tây Nam bộ. “Nhịp cầu ước mơ” là chương trình thiện nguyện xây cầu khắp 13 tỉnh thành miền Tây được Tân Hiệp Phát thực hiện trong suốt 2 năm qua với mục tiêu xây dựng tổng cộng 24 cây cầu có tổng giá trị lên tới 16,8 tỉ đồng.

