Tặng 1.000 bộ sản phẩm an toàn cho học sinh

Chương trình được tổ chức tại Trường tiểu học Khương Thượng (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Ban tổ chức đã trao 1.000 bộ sản phẩm an toàn, gồm áo, miếng dán phản quang, khẩu trang lọc chống bụi siêu hô hấp cho học sinh trong toàn trường. Năm 2019, ban tổ chức sẽ trao 4.000 bộ sản phẩm an toàn và các miếng dán chống trơn trượt lắp đặt ở cầu thang các trường tiểu học tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Ông Sungjong Yoon, Giám đốc điều hành Công ty TNHH 3M VN, cho biết bộ sản phẩm an toàn này ứng dụng các công nghệ tiên tiến, giúp bảo vệ trẻ em mọi lúc, mọi nơi.